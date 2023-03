"Ministro? Allora è un collega". Crosetto e il poliziotto che non lo riconosce

Curiosa avventura vissuta dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Molto attivo su Twitter, il rappresentante di Fratelli d'Italia ha voluto raccontare ai suoi follower un episodio vissuto da lui in prima persona.

Imbattutosi in una signora anziana in difficoltà mentre si trovava in farmarcia, il ministro si è subito attivato per aiutarla, accompagnandola alla prima stazione di polizia. Lì, incredibile ma vero, non è stato riconosciuto, pur essendo il titolare del dicastero della Difesa. Un fatto che ha suscitato non poca ilarità da parte dello stesso Crosetto, da sempre molto autoironico.

"In farmacia entra un'anziana. 'Cerco mio figlio' 'È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio' Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava" , esordisce nel suo post Guido Crosetto, riferendo l'episodio agli utenti di Twitter.

Compreso che la signora doveva avere dei problemi, il ministro non ha esitato ad aiutarla, e per questa ragione si è recato insieme a lei dai poliziotti, per richiedere il loro intervento. Una volta arrivato in centrale, però, è successo qualcosa di imprevedibile. Crosetto non è stato riconosciuto. "L'accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego. 'Lei chi è, mi da un documento?'" , prosegue il ministro.

Senza scomporsi, Guido Crosetto si presenta: "Sono il Ministro della Difesa" . Impagabile la riposta ricevuta: "Ah, un collega".

Un retroscena divertente, che ha suscitato l'incredulità e l'ilarità dei follower. Qualcuno chiede al ministro di giurare sulla veridicità della storia. Crosetto conferma senza alcun problema, e a un altro utente risponde: " Ho sorriso e gli ho dato una pacca sulla spalla ".

"Il poliziotto avrebbe dovuto rispondere: 'Va bene, ma come si chiama?' ", scherza un altro utente. " Manco in un film di #Totò la scenetta sarebbe venuta meglio" , aggiunge un altro. E, ancora: "Non so, mi sembra troppo difficile non riconoscerlo. Non so se ti è mai capitato di vederlo dal vivo è molto molto particolare, è un gigante" , "Il poliziotto che non la riconosce in che pianeta vive esattamente?". C'è anche chi si preoccupa per la signora in difficoltà, temendo che l'anziana abbia accusato qualche problema di salute.