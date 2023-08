"La passione del Pd...", "E i grillini...". In spiaggia arriva il cruciverba patriota

Il governo Meloni sta per tagliare il traguardo dei primi 12 mesi di governo e Fratelli d'Italia ha deciso di portare a conoscenza dei cittadini quanto fatto dall'esecutivo. Dismesse cravatte e tailleur, i parlamentari hanno indossato un abbigliamento più casual e consono all'occasione: nessun palazzo del potere e nessuna conferenza patinata ma la spiaggia di Ostia, a Roma, per parlare direttamente coi cittadini. Questa è solo la prima tappa di un viaggio che durerà per tutto il mese di agosto e che vedrà impegnati militanti e volontari, ma anche sindaci, parlamentari e perfino esponenti del governo, che in 250 spiagge italiane presenteranno gli obiettivi raggiunti. Un ritorno alla politica "old style" per FdI, tra la gente e gli ombrelloni, come forse non si vedeva da diversi anni, per riportare la politica alla sua versione più umana, capace di coinvolgere gli elettori anche senza i social.

Fratelli d'Italia nasce come partito del popolo lontano dalle elite ed è agli elettori che vuole continuare a rivolgersi, senza discriminazioni. Nessuna ambizione a una platea radical-chic per il gruppo capitanato dal premier, che ha sempre connotato la sua politica in un ambiente popolare. La campagna ha uno slogan emblematico: “L’Italia torna vincente”. Prevede 10 pillole social, un pieghevole con i “cruciverba patrioti” ed è stata presentata dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, e al responsabile comunicazione Andrea Moi.

A Ostia erano presenti anche alcuni esponenti del governo e altri parlamentari di Fratelli d'Italia, che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi. I primi di una lunga serie che il governo si è prefissato di raggiungere entro la fine della legislatura. Tra questi, l'aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania; la fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime; la riforma delle tasse, del fisco e della giustizia. Tutto questo, e non solo, si ritrova sotto il pieghevole da leggere sotto l'ombrellone “L’impegno del governo Meloni”, nel quale tornano anche i “cruciverba patrioti”, con definizioni anche ironiche sul mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. Per esempio, tra le definizioni si trovano: " La passione del pd per i ceti deboli: sopita ", " I grillini si attaccano alla poltrona come lui allo scoglio: polipo ".