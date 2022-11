Dagli scandali alle lacrime, ora Soumahoro si autosospende dal gruppo della Camera

A poche ore dalla sua apparizione televisiva su La7, a Piazzapulita, dove sarà ospite di Corrado Formigli, Aboubakar Soumahoro ha deciso di auto-sospendersi dal gruppo parlamentare Verdi-Sinistra italiana. Il deputato, entrato in parlamento come paladino dei diritti degli ultimi, dei migranti sfruttati dal caporalato, ha scelto di andare a farsi intervistare a casa di un "amico", dove è certo di non ricevere domande scomode in merito alla tempesta che l'ha travolto a causa delle attività non nitide delle coop gestite da sua suocera e da sua moglie.

Nel pomeriggio, Aboubakar Soumahoro è stato convocato dai leader dei Verdi e di Sinistra italiana per un confronto chiarificatore in merito alla sua posizione. Al termine della riunione è arrivata la notizia, confermata da una nota congiunta dell'alleanza: " Abbiamo incontrato Aboubakar Soumahoro per discutere ed approfondire le vicende che da giorni sono al centro della cronaca. Lo abbiamo trovato sereno e determinato ". Va precisato che, nella vicenda giudiziaria, Aboubakar Soumahoro non è coinvolto in prima persona ma è un fatto che la tempesta che ha travolto i suoi familiari incida sulla sua immagine di politico integerrimo.

" Aboubakar Soumahoro ci ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l'intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni giornalistiche ribadendo la sua assoluta estraneità alle vicende. Naturalmente sarà lui a farlo, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni ", si legge ancora nella nota. E, spiegano da Verdi e Sinistra italiana, con la motivazione di voler essere quanto più libero possibile, " Aboubakar Soumahoro ci ha comunicato la decisione di auto-sospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ".