Dall'eskimo al trench sartoriale: ecco chi veste la Schlein

Via l'eskimo e le casacche da centro sociale. Contrordine compagni: ora la lotta per la giustizia sociale e climatica la si fa con il trench. In attesa di rivoluzionare la sinistra italiana (in senso progressista, s'intende), Elly Schlein ha rivoluzionato la propria immagine. La sinistra prêt-à-porter riparte dal gardaroba. Dalle pagine della patinatissima rivista Vogue abbiamo appreso che la leader Pd si affida infatti a una consulente per creare i propri look. Un po' come fanno le dive di Hollywood. A studiare l'abbigliamento del segretario dem - a quanto si apprende - è in particolare Enrica Chicchio, personal shopper di base a Bologna ed esperta in armocromia, materia della quale la maggioranza degli italiani ignorava probabilmente l'esistenza.

Dall'eskimo al trench color glauco

"In generale dico sì ai colori e ai consigli di un'armocromista", ha confidato la stessa Elly alla rivista di moda. E gli effetti della consulenza non si sono fatti attendere. "Abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale", ha infatti raccontato Enrica Chicchio a Repubblica, descrivendo in particolare il look scelto per la leader dem in occasione del suo servizio fotografico per Vogue. E ancora, più nel dettaglio: "Abbiamo optato per un trench color glauco, una delicata tonalità di verde, grigio e azzurro-da molti definita salvia. Questa tinta è il risultato di un adattamento ambientale (tipico delle piante mediterranee): sposa il suo incarnato delicato e richiama il verde che nei nostri ricordi si accompagna a giornate immerse in quella natura che va protetta e custodita". Con una tale eleganza, la nuova lotta transfemminista e di classe della Schlein è destinata a essere molto trendy.

Il tariffario della consulente di Elly

"Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi. L'unica armatura di Elly è il potere delle sue idee. Saranno la sua passione e adesione ai suoi ideali a difendere il suo (difficile) lavoro", ha proseguito l'armocromista di fiducia della leader Pd. Il servizio offerto dalla consulente d'immagine ha chiaramente un costo, che - ha riferito la stessa professionista - spazia dai 140 euro l'ora più Iva per il lavoro sui colori, per salire a 300-400 euro l'ora per lo shopping. Tariffario congruo, ma non proprio popolare. Qualcuno potrebbe forse definirlo un vizio radical chic, ma ecco servita la controreplica: Elly "non ha tempo e ha bisogno d'aiuto" per abbigliarsi al meglio. A proposito: chissà per quale look aveva optato l'esponente di partito per presenziare all'esclusiva cena vip a casa di Claudio Baglioni, della quale avevano dato notizia nei giorni scorsi alcuni organi di stampa. Forse, in onore del padrone di casa, avrà indossato una "maglietta fina" sotto il trench. Si scherza.

La nuova moda della sinistra

E sarcasticamente proviamo anche a immaginare i possibili cambi d'abito dei quali Schlein potrà disporre a seconda delle occasioni. Un look più istituzionali per le riunioni di partito, uno più sobrio per sfilare in piazza. Al Corriere, Chicchio ha definito Elly come appartenente alla categoria dell'armocromia "inverno": alla leader dem, in sostanza, stanno bene tutti i colori freddi, contrastanti e saturi. Il problema sarà abbinare queste nuance alle sfumature arcobaleno di alcune battaglie Lgbt portate avanti dal segretario. Piuttosto, meglio puntare sull'ecologismo militante. Ideale da coordinare con un capo green: fa chic e non impegna.