Elly Schlein e la cena vip in suo onore: ecco chi c'era a casa di Baglioni

Quella sua leadership fina, progressista al punto che ti immaginavi tutto. Forse, per l'occasione, Claudio Baglioni avrà così rivisitato la sua più celebre canzone. O forse no: non ce n'era bisogno. La presenza di Elly Schlein a quella patinatissima cena, probabilmente, risuonava già di per sé come una consacrazione. Nell'attico romano del popolare cantautore, pare che la nuova leader Pd abbia ricevuto l'ideale investitura da parte di un esclusivo parterre di ospiti. Tutti con simpatie (più o meno dichiarate) a sinistra. Tutti lì per celebrare il loro piccolo grande amore per il nuovo astro alla guida della segreteria dem.

Schlein e la cena a casa di Baglioni

A riportare il retroscena è il Foglio, che dà notizia di una cena svoltasi a casa di Claudio Baglioni - in un palazzo in zona Parioli - alla presenza della Schlein e di blasonate coppie della "Roma bene". In quel contesto, non esattamente da centro sociale, la nuova leader Pd avrebbe trascorso la piacevole serata. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, al banchetto era presente il regista premio Oscar Paolo Sorrentino con la moglie e giornalista Daniela D'Antonio. Forse convenuto per trarre ispirazione per un sequel de La Grande Bellezza in salsa progressista. Chissà. Direttamente dal mondo dem, c'era anche l'ex ministro Dario Franceschini - ora sostenitore di Elly - con la moglie deputata Michela De Biase. E, come in ogni cena romana che conta, pare non sia mancata la rappresentanza culturale. Tra gli ospiti attovagliati a casa Baglioni, aggiunge il Foglio, c'era infatti anche lo scrittore Nicola Lagioia, direttore del Salone internazionale del libro di Torino dal 2017.

Gli ospiti vip convenuti per la leader Pd

E ancora, dalle cronache apprendiamo della presenza di Carlo Verdone, icona del cinema italiano e della romanità. Con lui, la compagna Corinna. A completare il parterre - viene raccontato dal quotidiano - il cantante Giuliano Sangiorgi, fondatore dei Negramaro, e la compagna, scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia, ma anche il regista Gabriele Muccino. A quest'ultimo suggeriamo ironicamente di pensare a un remake del film A casa tutti bene, ispirato magari alle movimentate vicissitudini di casa Pd. Tra sorrisi tirati, silenzi, malumori e ripicche, di materiale per la sceneggiatura potrebbe essercene a sufficienza. Alcuni degli ospiti, contattati dal Foglio, si sono trincerati dietro un silenzio di riserbo: inutile quindi insistere con costoro per sapere di cosa si sia parlato a tavola.

"Mi sembra una persona interessante", aveva commentato Claudio Baglioni nei mesi scorsi, riferendosi proprio a Elly Schlein. I due si erano incontrati fugacemente negli studi televisivi di Fabio Fazio, lo scorso marzo. Probabilmente da quei contatti e da quell'interesse è scattato poi l'invito a cena. E chissà se, in quel contesto informale, Schlein si è lasciata andare a qualche confidenza sulla direzione che intende dare al partito a lungo termine. In molti tra i dem non lo hanno ancora capito.