Ddl Nordio, via il reato di abuso d'ufficio

Soppresso il reato di abuso d’ufficio. Oggi la Camera ha approvato con 170 sì e 77 no l’articolo 1 del ddl Nordio con le norme di diritto penale che di fatto abroga l’articolo 323 del codice. Un passo avanti importante, invocato dai pubblici amministratori – sia di destra che di sinistra – e per il via libera definitivo è atteso il voto finale su tutto il provvedimento. I voti, a partire dall'articolo 2, sulle proposte di modifica riprenderanno martedì pomeriggio.

Dalle parole ai fatti per il governo, al lavoro da tempo per riformare la giustizia e renderla sempre più vicina ai cittadini. Voluta fortemente dal ministro Nordio, la cancellazione dell’abuso d’ufficio è necessaria per rendere la pubblica amministrazione più efficiente, ridurre la burocrazia e dare fiducia agli amministratori, che potranno operare con maggiore serenità e senza più quella paura della firma che spesso immobilizza le amministrazioni locali.

Soddisfazione tra i partiti di maggioranza, mentre la magistratura promette battaglia. Interpellato dalla stampa il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia ha definito l’abolizione del reato d’ufficio come un errore: “Rinunciando a sanzionare comportamenti abusivi, si creeranno ulteriori intralci. Aumenterà la diffidenza nei confronti dei pubblici poteri. Non si muoverà affatto nel senso indicato dal ministro. E' un errore di prospettiva” .

Anche la sinistra ha colto la palla al balzo per attaccare il governo. Da casa Pd non sono mancate le accuse a Italia Viva e Azione, partiti d’opposizione rei di aver votato a favore, mentre il M5s con Cafiero De Raho parla di falsa retorica: “Al contrario, ho visto come i sindaci desiderino l'esistenza di una norma che sanzioni la violazione della buona amministrazione e dell'imparzialità.

Quei sindaci che operano nei territori più difficili, dove le mafie condizionano e infiltrano le amministrazioni pubbliche, finora sono stati in grado di dire no grazie all'esistenza delle regole e della sanzione”.

Ricordiamo che a metà giugno il ministro Nordio ha incassato l’ok dall'Ue all’abolizione dell’abuso d’ufficio, considerato perfettamente compatibile con la lotta alla corruzione, con buona pace delle polemiche strumentali.