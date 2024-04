De Luca sfida il governo: in Campania scuole chiuse per Ramadan

Vincenzo De Luca sfida il governo e dal prossimo anno le scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania saranno autorizzate a chiudere anche per il Ramadan. Tra pochi giorni verrà approvato il calendario scolastico 2024/2025 e nel documento che passerà per le mani del Consiglio per la discussione è stata fatta un'integrazione precisa. Infatti, nel passaggio in cui viene riconfermata l'autonomia e, quindi, si specifica che le singole istituzioni scolastiche " per motivate esigenze potranno disporre di opportuni adattamenti del calendario, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, e tempestivamente comunicati alle famiglie ", è stato aggiunto che queste potranno essere anche " festività religiose ".

Un'indicazione molto generica che apre a molte possibilità per i dirigenti scolastici, autorizzati dagli uffici regionali a effettuare le chiusure per tutte le festività religiose, non solo quelle indicate nel calendario gregoriano. La decisione è arrivata dopo un tavolo aperto in Regione con i sindacati della scuola per aprire la sfida con il ministero dell'Istruzione e del Merito di Roma al fine di sottolineare " la funzione dell’autonomia scolastica e l’inopportuna ingerenza del ministero dell’Istruzione e del Merito su questioni non di sua competenza ". La decisione della giunta di De Luca e dei sindacati arriva a pochi giorni dall'annuncio dello studio di una stretta da parte del ministero sull'inserimento nel calendario scolastico di feste aggiuntive.