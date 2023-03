"Il decreto Salvini all’origine della strage". Ma Repubblica smentisce se stessa

La tragedia di Cutro, fin dall'inizio, è stata utilizzata come strumento politico dall'opposizione, per attaccare l'operato del governo e delegittimarne l'operato. Anche i media di parte si sono attivati per attaccare il governo Meloni, come dimostra l'attacco sferrato dal direttore de la Repubblica al ministro Salvini: " Il decreto firmato da Salvini nel 2019 che impedisce alla guardia costiera l’intervento in acque extra territoriali è all’origine della strage di Cutro. Un errore da correggere, una responsabilità collettiva ".

Un attacco feroce contro il ministro, che viene rapidamente sconfessato dalla senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega, che riporta un'intervista rilasciata proprio oggi da Paola De Micheli, ex ministro dem delle Infrastrutture, proprio al giornale di Maurizio Molinari.

" Ho scritto un atto di indirizzo che recepisse le modifiche al codice della navigazione internazionale per il salvataggio in mare. Con quel mio provvedimento c'era la copertura giuridica totale anche da parte dell'Italia sulle procedure internazionali già comunque applicate. La stella polare era: le operazioni di salvataggio devono scattare a qualsiasi condizione ", ha dichiarato Paola De Micheli, a La Repubblica, per poi aggiungere: " Il clima politico è evidentemente diverso. Ma non credo ci sia un meccanismo di condizionamento. Nella guardia costiera ci sono uomini e donne che giurano di salvare altre persone, militari che si attengono alle regole, non le interpretano ".