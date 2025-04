Decreto Sicurezza, ecco le misure principali

Terrorismo

Viene introdotto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Punito severamente anche chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.

Agenti di polizia e militari

Chi minaccia, fa violenza o fa resistenza a un pubblico ufficiale dovrà subire anche un'aggravante, con l'aumento di pena fino alla metà. Introdotto il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.

Arriva anche l’ulteriore aggravante per i manifestanti che provano a impedire la realizzazione di infrastrutture «destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Per evitare inutili processi agli agenti le forze di polizia potranno indossare bodycam sulle divise, ossia dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. La stessa facoltà è prevista nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale

La tutela legale

Lo Stato anticiperà le spese legali fino a 10mila euro, in ciascuna fase del procedimento, per gli appartenenti alle forze di polizia, al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate indagati o imputati per fatti connessi alle attività di servizio lo Stato. È prevista la rivalsa se venisse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo, esclusa in caso di sentenza di non luogo a procedere, per prescrizione, archiviazione e proscioglimento (salvo la grave negligenza in sede disciplinare).

Norma anti writer

In caso di deturpamento e imbrattamento di beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche si rischia il carcere da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da mille a 3mila euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12mila euro), in caso di recidiva.

Sicurezza stradale

Maggiori sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale della polizia stradale, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva per le violazioni previste. Il blocco stradale da illecito diventa reato e verrà punito con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.

Carceri

Aumentano le pene di chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all’interno di un carcere o attraverso scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Nasce il reato di «rivolta», che punisce chi promuove, organizza o dirige e partecipa a una rivolta consumata tra le sbarre da tre o più persone.

Immigrazione e sicurezza

Accolti i rilievi del Colle, sono state riviste le modifiche sulla rilevanza penale delle condotte di resistenza (anche passiva), circoscritte solo all’esecuzione di ordini impartiti «per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza» e inasprite se il fatto è commesso con armi o se dalla rivolta derivino lesioni personali o la morte. La fattispecie vale anche per i migranti trasferiti nei Cpr.

Occupazione di immobili

Occupare o appropriarsi di un immobile destinato a domicilio altrui, o di sue pertinenze, con artifizi e raggiri, è punito con la reclusione da due a sette anni. Sarà più facile rientrare in possesso dell’immobile occupato, qualora lo stesso risulti quale unica abitazione effettiva di chi denuncia.

Anziani

Borseggi e truffe agli anziani vengono potenziate con una specifica ipotesi (truffa aggravata) e punita da due a sei anni e multa da 700 a 3mila euro, con arresto in flagranza.

Accattonaggio

Punito chi sfrutta minori sino a 16 anni (non più sino a 14), viene introdotta un’aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.

Sim ai migranti, basta un documento di riconoscimentoPer vendere schede Sim ai migranti extra-Ue basterà che gli stranieri esibiscano un semplice documento di riconoscimento: il decreto legge non prevede, come faceva il Ddl, l’obbligo di esibire un titolo di soggiorno valido

Carceri

Sarà più facile far lavorare i detenuti con l’estensione della definizione di «persone svantaggiate» anche agli internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.