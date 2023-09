"Decreto spazzatura". "Non ci faremo ricattare". È scontro Ryanair-governo

Continua il botta e risposta tra Ryanair e Adolfo Urso. La società low cost irlandese ha annunciato una riduzione delle tratte invernali, isole comprese, in polemica con le politiche del governo italiano per arginare il caro voli. L'amministratore delegato Michael O'Leary ha definito il decreto prezzi "illegale" , "stupido" e basato su dati "falsi" e "spazzatura" . Secca la replica del ministro Urso: "L'Italia è un paese sovrano che non si fa ricattare da nessuno" .

Ryanair è intenzionata a ridurre i voli sulle rotte italiane per trasferirli su quelle internazionali, dove non ci sono limitazioni sul costo dei biglietti. "L'Italia con le sue isole e le sue regioni" - ha spiegato l'ad Michael O' Leary - "sono state tra i maggiori beneficiari della crescita e delle tariffe basse di Ryanair e purtroppo questo decreto avrà l'effetto opposto" . Ha poi chiuso con una battuta: "Il ministro Urso ha tolto le batterie per impedirci di fare la presentazione" , riferendosi a un problema tecnico avuto durante un evento di presentazione del nuovo piano della società.

"Mi sono trovato un po' di pile, se trovate una persona che si aggira per l'Italia gliele potete riconsegnare voi?" , ha scherzato Urso con i cronisti che lo aspettavano fuori palazzo Piacentini chiedendogli di commentare le parole dell'ad di Ryanair. "Poi se ha bisogno di un consigliere giuridico siamo disponibili ad assisterlo" - la chiosa - "Una compagnia sanzionata 11 volte dalla Autorità per la concorrenza per aver violato 11 volte le regole del mercato vada in tribunale" .

Dalla parte del ministro si è schierata l'Unione Nazionale Consumatori. "Giustissimo! Il Governo non deve farsi ricattare" , afferma in un comunicato il presidente Massimiliano Dona: "Ora il Governo deve fare un passo ulteriore. Deve considerare pratica commerciale scorretta l'uso di tutti gli algoritmi che modificano il prezzo di vendita a seconda della profilazione web dell'utente" .