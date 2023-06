"Dedicato a Berlusconi". La commozione del centrodestra dopo il trionfo in Molise

Al termine dello spoglio che ha decretato il centrodestra come vincitore della sfida delle elezioni Regionali in Molise, tutti i più importanti esponenti politici di Forza Italia (e non solo) hanno voluto rivolgere subito una dedica a Silvio Berlusconi, scomparso due settimane fa all'età di 86 anni. Il primo a volere dedicare il successo del nuovo governatore Francesco Roberti (FI) è stato Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito fondato nel 1994 dal quattro volte presidente del Consiglio: " Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo - sostiene il ministro degli Esteri -. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno ". Anche Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, ha voluto parlare di una " vittoria nel nome di Berlusconi ": " Questa è la prima volta che andiamo alle urne nel suo ricordo e direi che il centrodestra unito lo ha onorato come si deve. Come Forza Italia abbiamo coraggiosamente puntato su Francesco Roberti, candidato che ho sostenuto personalmente, un amministratore concreto, capace e amato dalla sua gente. Con lui, come dice il suo slogan, il Molise è in buone mani ".

" Il lavoro di squadra e l'armonia che ci ha insegnato il presidente Berlusconi hanno consentito, ancora una volta, di portare a casa un risultato importante: la vittoria in Molise con il nostro candidato Francesco Roberti. Ci siamo impegnati al massimo per essere all'altezza della sfida, questo successo lo dedichiamo al Presidente Berlusconi che aveva particolarmente a cuore la regione dove era anche stato eletto parlamentare ", dice il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito. A esprimere tutto il proprio riconoscimento per la figura del Cavaliere, deceduto all'ospedale San Raffaele lo scorso 12 giugno, non si è sottratto anche il presidente di Regione neoeletto: " Questa vittoria la dedico a Silvio Berlusconi - afferma Roberti -. Se fosse stato vivo sarebbe venuto qui in Molise a chiudere la campagna elettorale. C'è sicuramente il suo zampino, dall'alto mi è stato vicino come quando sono stato candidato a sindaco prima e a presidente della provincia poi. In gergo calcistico avrebbe commentato 'Triplete'. Ringrazio tutti, è stata una vittoria del 'noi', il tempo di gioire e si inizia a lavorare, sempre con umiltà, per dare una speranza e una certezza a questo Molise ".