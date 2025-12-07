Il delirio dell'assistente di Ilaria Salis: "Voi del Giornale difendete i veri antisemiti"

"Il Giornale come al solito ha fatto la scoperta dell'acqua calda. Il fatto che io sia collaboratore esterno per Ilaria Salis non è un segreto e non ha alcun conflitto con il lavoro editoriale, così come Francesco Giubilei fa l'editore e fa politica, talk show e tutte le sue attività legittimamente. Tra i due è lui il vero professionista della politica". Così Mattia Tombolini di Momo Edizioni risponde all'articolo de il Giornale uscito oggi, a firma di Francesco Giubilei, in cui viene identificato come un "ex militante dei centri sociali" alla "guida" della "protesta contro Passaggio al Bosco alla fiera di Roma", sit-in che sarebbe stato "politicamente coordinato".

"È bello vedere come proprio loro, che hanno

dato degli antisemiti a chiunque parlasse di Palestina negli ultimi due anni, quando ci sono gli antisemiti veri fanno di tutto per difenderli, anche con questo finto dossieraggio che non dice nulla", continua Tombolini.