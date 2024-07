"Il diario di farla Frank". Il consigliere comunale ironizza su Ilaria Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre i leader del campo larghissimo italiano sognano l'ammucchiata simile a quella che ha vinto in Francia per "contrastare le destre" e vanno in brodo di giuggiole per il risultato ottenuto dal Fronte popolare, i loro eletti in Italia dimostrano come siano completamente inadatti a un simile accordo. L'ultimo esponente a ricordarlo è Silvio Viale, consigliere comunale di Torino eletto con i Radicali che su Facebook ha pubblicato un post ironico di cattivo gusto che mette in parallelo Ilaria Salis e Anna Frank, scatenando le proteste dell'Alleanza Verdi Sinistra.

Viale ha voluto condividere nel suo profilo un meme che gira sul web in cui viene storpiato il titolo del famoso libro "Il diario di Anna Frank" che, rapportato a Ilaria Salis, diventa "Il diario di farla Frank". Il riferimento, nemmeno troppo nascosto, è alle vicende giudiziarie dell'europarlamentare, che per il momento si è sottratta al processo in corso in Ungheria, dove è accusata di tentato omicidio, grazie all'immunità parlamentare Anche se ammantato di un presunto significato sociale, era questo fin dall'inizio l'obiettivo della sua candidatura. " E fatevi una risata alla faccia dei 143mila che le hanno dato la preferenza. In fondo è solo una che ha avuto un colpo di c… ", ha commentato Viale davanti alle polemiche della sinistra.

" Viale sconfessa se stesso, con un'uscita di pessimo gusto e incompatibile con il ruolo istituzionale che ricopre ", è la replica del consigliere regionale di Avs, Alice Ravinale. " Stiamo parlando della stessa persona che ha usato l'accusa di antisemitismo come odiosa arma politica e retorica ogni volta che si è trattato di discutere della vicenda palestinese, e che oggi si permette di ironizzare su Anna Frank per attaccare Salis ", ha proseguito Ravinale, appartenente allo stesso gruppo di Salis. Nella sua accusa, il consigliere regionale imputa a quello comunale di essere " la stessa persona che fa del garantismo una delle sue storiche battaglie: questo non vale nel caso di un'antifascista vittima di un processo politico in Ungheria? Ci aspettiamo delle scuse ".