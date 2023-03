Il Pd milanese di becca un tapiro d'oro gigante. Ecco perché

Non smettono di far discutere le dichiarazioni del consigliere comunale del Pd di Milano, Monica Romano, che nei giorni scorsi si è spesa in una accorata difesa delle borseggiatrici e del loro diritto alla privacy. Ignorando completamente le brave persone che quotidianamente nella metro di Milano sono costrette a subire la violenza delle delinquenti, spesso rom e consapevoli del fatto che resteranno impunite, l'esponente dem ha puntato il dito contro chi ogni giorno, usa il suo tempo per mettere in guardia i milanesi e i turisti dal rischio di essere scippati e derubati.

Un lavoro che, da anni, fa anche Valerio Staffelli con le telecamere di Striscia la notizia, il tg satirico firmato da Antonio Ricci, e probabilmente anche queste danno fastidio a Romano, che preferirebbe continuare a mantenere il silenzio assoluto perché si sa, occhio non vede e cuore non duole, lasciando quindi più spazio per portare avanti la propaganda di Milano come città perfetta, come vorrebbe l'amministrazione di Palazzo Marino guidata dal sindaco Beppe Sala.

Proprio perché la difesa di Monica Romano, per altro pregna di doppiopesismo, visto che lei stessa ha sfruttato quel sistema sui social mettendo alla berlina, con tanto di nome e cognome, gli odiatori social, delle borseggiatrici appare illogica, sono stati tanti quelli che si sono rivoltati contro il consigliere del Partito democratico. E mentre il suo partito faceva quadrato attorno a lei, il mondo reale le faceva notare che la situazione a Milano è ormai ingestibile e che dovrebbe uscire dalla gabbia dorata e radical chic dei bastioni per capire come gira davvero il mondo. In questo clima di accuse e di rimostranze, Valerio Staffelli ha deciso di consegnare a Monica Romano un enorme tapiro d'oro, trasportato a bordo di un camioncino rosso dallo stesso inviato di Striscia la notizia.