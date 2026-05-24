Al direttore Cerno il premio culturale "Acqua Nocera"

Tommaso Cerno, direttore del Giornale, e Gloria Peritore, campionessa di boxe e kickboxing e attivista contro la violenza sulle donne, sono stati i protagonisti della prima edizione del Premio culturale «Acqua Nocera Umbra», promosso dal Gruppo Sem Sorgenti Emiliane Modena e ospitato nella cornice del Castello di Solfagnano.

A Tommaso Cerno è stato conferito il Premio «Acqua Nocera Umbra Effervescenza» per il contributo offerto al giornalismo italiano attraverso un percorso professionale caratterizzato da indipendenza, libertà

di pensiero e capacità di stimolare il dibattito pubblico. A Gloria Peritore è stato consegnato il Premio «Acqua Nocera Umbra Freschezza» per aver trasformato lo sport in uno strumento di crescita personale, empowerment e sensibilizzazione sociale, diventando un punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni.

Il premio nasce con l'obiettivo di valorizzare personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, rappresentano valori profondamente legati all'identità italiana, alla cultura del territorio

e alla capacità di generare un impatto positivo nella società contemporanea.

«Con questo premio vogliamo valorizzare non solo un

marchio storico del Made in Italy, ma anche persone che attraverso il proprio lavoro rappresentano valori come autenticità, credibilità, energia e capacità di innovazione», dice il presidente del gruppo Sem Claudio Turchi.