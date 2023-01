“Va licenziato domani”. L'appello di Renzi sul prof che nega la Shoah

Interruzione dello spettacolo Herr Doktor, incentrato sulla figura di Joseph Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich, a Milano, dove un professore è intervenuto negando quanto ricostruito sul palcoscenico. L'insegnante, che risulta essere di ruolo presso l'I.S.S. Curie - Sraffa di Milano, ha inevitabilmente scatenato le polemiche da parte di tantissimi, che ora chiedono un intervento deciso del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Tra i primi ad alzare la voce c'è stato Matteo Renzi, che ha chiesto la misura estrema per il docente, ossia il suo allontanamento definitivo dall'insegnamento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, dalla platea l'insegnante avrebbe urlato: " Questa è solo la vostra verità, dite quello che vi fa comodo ". Interrotta nella sua interpretazione, a quel punto l'attrice ha deciso di rispondere al docente: " Questa è storia ". A quel punto, l'insegnante avrebbe continuato nella sua invettiva e la stessa attrice protagonista della piece ha confermato tutto ai microfoni del telegiornale Rai della Lombardia: " Ho provato a calmare il professore per proseguire lo spettacolo e riprendere eventualmente al termine della rappresentazione il momento di confronto, ma lui ha deciso di lasciare la sala ". Sempre secondo Rep, tutti i docenti dell'istituto presso il quale insegna l'uomo avrebbero scritto una lettera per dissociarsi mentre la preside si sarebbe scusata per l'accaduto.