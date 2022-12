"Buona notizia la riapertura di Italia Sicura". Iv festeggia l'ok del Senato del suo odg

Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha commentato su Twitter l'impegno del governo ad avviare una discussione in merito alla riapertura del progetto Italia sicura: " Buona notizia l'impegno della maggioranza a riaprire Italia Sicura, l'unità di missione su dissesto idrogeologico e edilizia scolastica. Il nostro ordine del giorno che impegna il Governo è stato votato da tutti, tranne dal M5S. Vedremo se finalmente passeranno dalle parole ai fatti ".

Il tweet di Matteo Renzi è arrivato a seguito dell'ok da parte del Senato all'ordine del giorno di Italia viva. " Disponibili a trasformare in odg i due emendamenti per l'istituzione dell'Unità di missione per l'emergenza idrogeologica e dell'Unità di missione sull'edilizia scolastica, ma chiediamo alla maggioranza di mettere una data per far in modo di inserirli nel primo provvedimento utile ", ha chiesto Matteo Renzi, che ha ottenuto la messa ai voti. Sono stati 130 i voti favorevoli, nessuno si è astenuto e in 25 hanno votato contro.

"Che tristezza i 5 Stelle"

Il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, nel corso della discussione che ha preceduto il voto ha ribadito la disponibilità a un impegno concreto del governo in tempi rapidi, sottolineando che " non vuol dire condividere alla lettera quello che c'è scritto, ma condividere l'importanza della materia ". Licia Ronzulli si è detta disponibile a considerare i due emendamenti in meno di due mesi. Una collaborazione importante su un tema altrettanto importante, soprattutto alla luce dei disastri che si sono verificati negli ultimi mesi, in particolare a Ischia e nelle Marche. L'obiettivo è quello di prevenire nuove catastrofi come queste.