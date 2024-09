"È andato molto bene". Draghi soddisfatto dall'incontro con Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

L’incontro di ieri a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni “è andato bene, molto bene” : così Mario Draghi all'evento “Sviluppo e competitività” al Kilometro Rosso di Bergamo. L’ex presidente della Banca Centrale Europea ha dialogato con il primo ministro per circa un’ora e un quarto sul report sul futuro della competitività europea: un “confronto approfondito” che “contiene secondo il governo diversi importanti spunti” , a partire dalla necessità di un maggiore impulso all’innovazione e dalla questione demografica.

Un breve commento, senza sbilanciarsi troppo. Draghi ha preferito mantenere riserbo sul confronto con la Meloni, soffermandosi invece sui principali dossier legati al Vecchio Continente, a partire dal mercato unico dei capitali, considerato cruciale per finanziare gli 800 miliardi di investimenti previsti dal rapporto: “Ci sarà debito pubblico comune e sicuramente sarà importante l'intervento dei privati” . Per l’ex premier sarà inoltre necessario dare la possibilità di poter investire, finanziarsi ed emettere mutui su scala europea, poiché a questo serve il mercato unico dei capitali: “Io sono ottimista e credo che si andrà avanti” .

Draghi s’è soffermato anche sulle interdipendenze con la Cina, aumentate in modo straordinario negli ultimi venti anni. L’ex premier non ha dubbi, per poter competere con Pechino è necessario accelerare l’innovazione: “La dipendenza dalla Cina dipende dal fatto che hanno il controllo delle materie prime in Africa e in Asia", per cui "una delle cose che si può fare è fare come loro trattati coni Paesi produttori" , fare con loro "accordi preferenziali commerciali e industriali anche con l'ottica di aiutarli a decarbonizzare" . Per quanto concerne la decarbonizzazione, per Draghi si tratta di una fonte di crescita e non un ostacolo: “Noi come Europa nel campo della decarbonizzazione siamo all'avanguardia” .

Capitolo a parte per il nucleare.

"non esprime preferenze su una fonte rispetto a un'altra, non prende posizione lanciando una tecnologia ed escludendone un'altra": "È utile tutto quello che porta alla decarbonizzazione e fornisce energia a prezzi più bassi, che sono due obiettivi strettamente legati"

Il suo report sul tema è neutrale, poiché