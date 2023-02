"Durerà 5 anni”. Governo Meloni promosso dagli italiani

La narrazione politico-mediatica nei confronti dell’esecutivo di centro destra viaggia su due binari ben distinti. Da una parte il racconto di una certa sinistra parlamentare e giornalistica, dall’altra, il giudizio degli italiani. Se da un lato i giornali “progressisti” attaccano giorno e notte le scelte politiche dell’esecutivo, dall’altro, gli italiani lo promuovo a pieni voti. L’ultimo sondaggio realizzato da Demos &Pi smentisce la ricostruzione strumentale della sinistra e da conto, per l’ennesima volta, delle sensibilità degli elettori.

Il centrodestra sale, crolla il Terzo Polo

Il sondaggio Demos, realizzato per il quotidiano La Repubblica, parla chiarissimo: gli elettori italiani, più passa il tempo, e più confermano la scelta fatta il 25 settembre scorso, in occasione delle elezioni politiche. Nessuna luna di miele rovinata, nessun dissapore tra elettori di centro destra e l’esecutivo e, dulcis in fundo, nessun passo indietro sulla fiducia al premier Giorgia Meloni. Il centrodestra, forte della clamorosa vittoria alle recenti elezioni Regionali, sia in Lazio che in Lombardia, si conferma maggioranza nel Paese.

Le indicazioni che emergono dall’ultimo sondaggio Demos per l’Atlante Politico di Repubblica parlano di per sé. Fratelli d’Italia, mantiene il primato anche nel mese di febbraio con un 30,5% e stacca il Partito democratico di ben 13 punti percentuali, fermo al 17,5%. La Lega, rispetto a novembre 2022, risale e si porta al 8,5%. Costante invece Forza Italia che mantiene l’8%. Cala, e non di poco, rispetto alle scorse elezioni politiche, il Terzo Polo guidato dal duo Renzi-Calenda. Il Movimento 5stelle, dopo un forte aumento, si attesta al 17%, poco distante dal Pd.

Meloni, il leader più apprezzato

La distanza tra l’immagine di un esecutivo di sfiduciato dai cittadini e isolato a livello internazionale, più volte descritta dalle opposizioni, e la realtà è siderale. Gli elettori italiani, alla luce di questi numeri, non sembrano affidarsi troppo a certe ricostruzioni e, tutte le volte che si possono esprimere, vanno contro a questa narrazione. La maggioranza assoluta degli elettori (51%) scommette sulla lunga durata del governo: “Fino alla fine della legislatura” . L’orizzonte temporale designato dagli elettori spiega, in gran parte, il giudizio positivo nei confronti della colazione di centrodestra. Il 53% degli intervistati, infatti, dà una valutazione favorevole nei confronti del governo.

Per quanto riguarda il gradimento dei politici, il premier Giorgia Meloni, risulta essere il leader di partito più apprezzato dagli italiani. Al terzo posto, troviamo il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e poco più sotto il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Se allarghiamo lo sguardo, a parte il governatore emiliano, Stefano Bonaccini, gli italiani bocciano tutti i leader dell’opposizione. Molto male il segretario dem Enrico Letta, il duo centrista, Matteo Renzi e Carlo Calenda e l’aspirante candidata alla segretria del Pd, Elly Schlein.

Nota metodologica:

Il sondaggio è stato realizzato da Demos &Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 20 – 22 febbraio 2023 da Demetra con metodo mixed mode (Cati-Cami-Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.003, rifiuti/sostituzioni/inviti: 5.354) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%). Documentazione completa su www.sondaggipoliticoelettorali.it