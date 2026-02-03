Ecco chi è pronto a seguire il progetto di Vannacci

Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele. Sono i tre deputati leghisti, che lo scorso 15 gennaio hanno votato contro la risoluzione unitaria di maggioranza sull’invio di armi a Kiev, i principali indiziati a seguire Roberto Vannacci in Futuro Nazionale. "C'e' una riflessione in atto, penso che si concluderà a breve, non so dirvi se domani o dopodomani, perché io non rappresento solo me stesso ma una comunità che ha fondato il partito al Sud, quindi devo condividere la mia riflessione con altre persone", ha spiegato Sasso parlando con i cronisti alla Camera. Il deputato pugliese, che oggi ha chiesto di sanzionare i parlamentari che hanno impedito lo svolgimento della conferenza stampa sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione voluta dal collega Furgiuele, parlando di Vannacci ha aggiunto: "Per quale motivo dovrebbe dimettersi? Chiediamolo ai 560mila italiani che lo hanno votato se è giusto che si dimetta".

Un altro deputato che, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, si è avvicinato a Vannacci negli ultimi mesi è Emanuele Pozzolo, deputato eletto con FdI ed espulso dopo essere stato accusato di aver fatto partire un colpo di pistola che nella notte di Capodanno del 2024 ferì un partecipante alla festa di San Silvestro, a cui era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. “Ci parliamo sulla base di idee c’è una comunanza di visioni con molte posizioni del generale” aveva detto Pozzolo ai giornalisti a metà dicembre dopo un incontro con l’ex generale a Montecitorio. In quell’occasione, Vannacci aveva incontrato anche Furgiuele e la deputata Elisa Montemagni, altra indiziata ad entrare nel nuovo partito. Massimiliano Simoni, fedelissimo del generale Roberto Vannacci e unico eletto per la Lega nel consiglio regionale della Toscana, su Facebook ha scritto in maniera abbastanza eloquente: "Andiamo avanti ... Futuro Nazionale".

L’ex meloniano Manlio Messina, ora deputato del gruppo misto, invece, smentisce la sua adesione: “Apprendo dai giornali la notizia di un mio presunto ingresso nel partito del generale Vannacci. Una ricostruzione che - si legge in una nota - smentisco in modo netto. Il mio partito, in oltre 35 anni di onorata carriera politica, è stato uno solo e continuerà a esserlo. Non esiste alcuna ipotesi di adesione a nuove formazioni né di cambi di collocazione politica. Il mio percorso è sempre stato improntato alla coerenza: o si resta dove si è sempre stati, oppure si smette di fare politica”.

Fuori dal ‘Palazzo’, invece, arriva l’adesione di Sylvie Lubamba, fondatrice e numero due del Team Vannacci di Milano, che dai microfoni di Un Giorno da Pecora, dichiara: "La rottura di Vannacci con la Lega? Dopo averlo saputo gli ho subito scritto che io, il suo fedelissimo araldo, sarò sempre al suo fianco".

E aggiunge: "Secondo me comunque - ha proseguito la showgirl a Un Giorno da Pecora -, non fa bene a lasciare la Lega, non è il momento giusto, non è il momento adatto. Lui però è un uomo intelligente e quindi lo seguirò: o decolleremo o affonderemo assieme".