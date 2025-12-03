Ecco la corrente musulmana del Pd

Flottiglieri e islamici: nel Pd nasce la corrente pro Pal. I democratici si piegano alla spinta dei movimenti di piazza. Il capocorrente è Arturo Scotto, parlamentare alla testa Flottiglia, missione al centro dello scontro diplomatico con Israele per la spedizione verso Gaza. Però nelle liste e amministrazioni targate dem trovano sempre più spazio eletti e assessori con posizioni Pro pal e vicini all’islam militante e politico.

A Torino il Pd ha eletto nelle sue liste e scelto come presidente della commissione Intolleranza Abdullahi Ahmed. Il consigliere musulmano era presente alla manifestazione del 30 novembre contro l’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam della moschea di San Salvari. Il dem islamico ha usato parole di fuoco: “Chi è davvero Mohamed? Un imam per i musulmani, un vicino di casa, un amico per tutti gli altri”. Per il Viminale e i giudici quell’Imam aveva, invece, legami con terroristi e miliziani di Hamas.

A Genova la progressista-riformista sindaca Silvia Salis ha portato in Consiglio il marocchino Mohamed Kaabour. Nell’organigramma nazionale del Pd spiccano due figure chiave: Ouidad Bakkali, parlamentare vicina a Elly Schlein, e Marwa Mahmoud, assessore alle Politiche educative e interculturali di Reggio Emilia, anche lei invenzione della segretaria dem e membro della segretaria nazionale del partito. Mahmoud si è distinta per una proposta innovativa: “Una legge per decolonizzare lo sguardo”.

A breve, si prepara a traslocare a Roma, con un incarico nel Pd, la consigliera comunale di Brescia Raisa Labaran, vicepresidente del centro islamico bresciano. La corrente Pro pal dei dem corteggia anche Yassine Lafram, Imam di Bologna e presidente dell’Unione delle comunità islamiche italiane. Ne mancavano di correnti nel Pd. Ora Franceschini, Guerini e Schlein dovranno fare i conti con il nuovo correntone islamico. Anche al Sud le manovre sono partite. I dem siciliani, con tanto di logo sulla locandina, hanno promosso l’evento: "Gaza, Flotilla, diritti umani e pace". Tra i partecipanti spicca Yassine Lafram, già imbarcato sulla Flotilla. Con lui altri reduci della spedizione: da Thiago Avila e Tony Piccirella del direttivo della Global Sumud al deputato del Pd Arturo Scotto. Ma non solo.

Presente, in quota Avs, un volto simbolo della sinistra, l'eurodeputato rossoverde, già sindaco di Riace icona dell'accoglienza senza frontiere. Con lui l'eurodeputata dem Annalisa Corrado, molto vicina alla segretaria Elly Schlein e Pietro Bartolo, già a Bruxelles e Strasburgo nella scorsa legislatura, sempre con il Pd.