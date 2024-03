"Così ridurremo le tasse ai redditi oltre i 50mila euro". Il piano del governo sul Fisco

In arrivo il taglio delle tasse per chi dichiara redditi lordi superiori ai 50mila euro l'anno. Il governo Meloni è pronto a porre in atto questa misura annunciata sul Fisco anche dalla stessa premier e intende finanziarla con il concordato biennale di partite Iva e autonomi. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo torna a parlarne oggi un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ricorda la riduzione dell'Irpef al ceto medio basso e che tra aliquota del 43% ed addizionali chi guadagna più di 50 mila euro l'anno paga più del 50% di tasse: " Ridurremo loro l'Irpef in relazione alle risorse disponibili ". Il Mef si prepara dunque ad incassare " qualche miliardo " dal concordato per poi riversarlo sul taglio delle tasse. Ma solo ai redditi alti.

Cosa prevede il concordato

L'esponente di governo spiega che il concordato preventivo biennale riguarda oltre 4 milioni di partite iva e lavoratori autonomi. A queste categorie, sulla base delle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei dati che verranno immessi nel software che l'Agenzia delle Entrate rilascerà entro il 15 giugno, " faremo una proposta sulle imposte sul reddito da pagare nel 2024 e nel 2025: i contribuenti la valuteranno ed entro il 15 ottobre decideranno se accettarla - dichiara Leo -. Chi lo farà non subirà controlli. Se quindi faremo proposte ragionevoli di allineamento graduale dei redditi dichiarati a quelli reali, è probabile che avremo un'alta adesione e un aumento del gettito ". Certo, al momento risulta impossibile fare previsioni sul quantum, ammette. Per questo risulterà importante gestire con cura la fase delle proposte, così da avere un alto tasso di adesione. " Voglio dire che se uno ha dichiarato sempre 15mila euro, non gli posso chiedere di colpo di dichiararne 75mila, ma certamente di allineare progressivamente il dichiarato alla realtà ", aggiunge.

Secondo Leo una via per allineare il dichiarato alla realtà potrebbe essere quella di passare da 15 a 20 mila il primo anno o anche di più: " Dipende dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, per esempio quelli relativi alla fatturazione elettronica e agli indici Isa o altri dati legati all'innovazione tecnologica. È impossibile ora fare cifre ". A che gli chiede se la Lega potrebbe ribellarsi a causa del sacrificio del popolo delle partite Iva a favore del ceto medio e perché rischia di non vedere realizzata la flat tax fino a 100 mila euro, il viceministro assicura che c'è una condivisione totale della riforma: " Trovando le coperture si può fare tutto, aiutando anche il ceto medio ".

La riscossione da parte del Fisco