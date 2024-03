Fisco, Meloni: "Aiutiamo gli onesti". Il piano del governo per il ceto medio

Niente amici a quali fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al bilancio pubblico, " anche quando non riescono a pagare ma che vogliono farlo ". Il messaggio lanciato da Giorgia è molto semplice è altrettanto chiaro a propositi della riforma fiscale messa in piedi dal suo governo: " Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto ed è in difficoltà merita di essere aiutato ". Il presidente del Consiglio interviene al convegno sul fisco organizzato alla Camera dei Deputati ("La riforma fiscale, attuazione e prospettive") e sottolinea che quella sull'erario, è " una riforma che ha l'obiettivo di disegnare una nuova idea di Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti " e delle " aziende ".

La premier dipinge un quadro a sostegno del ceto medio respinge le accuse rivolte all'esecutivo secondo cui il centrodestra vorrebbe " aiutare gli evasori ", " allentare le maglie fisco " e nascondere " condoni immaginari ". La risposta è nei numeri: con il 2023 che è stato " l'anno record nella lotta all'evasione fiscale con, 24,7 miliardi" allo Stato, "4,5 miliardi e mezzo in più dell'anno precedente ". Sotto questo punto di vista, Meloni punta a raggiungere una " riduzione generalizzata della pressione fiscale " e, insieme agli altri ministri e sottosegretari, sta dando una "una rapida attuazione" alla legge delega: " In sette mesi abbiamo varato ben dieci decreti attuativi ", ricorda. Niente interventi spot, quindi, ma una " riforma del fisco organica ".

Meloni cita una famosa (e alquanto infelice) frase pronunciata circa 17 anni fa dall'allora ministro dell'Economia del governo Prodi 2, Tommaso Padoa-Schioppa, per affermare invece: " Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima" , sottolinea. Semmai sono bellissime "le libere donazioni non i prelievi imposti per legge ". Per questo c'è " una grande responsabilità " nel " gestire quelle risorse che non possono essere usate in modo irresponsabile per garantirsi facile consenso immediato e lasciare a chi viene dopo a ripagare quella irresponsabilità ".

Come aveva già spiegato ieri in occasione dell'incontro istituzionale in Trentino, il capo del governo conferma che la riforma fiscale messa in piedi da Palazzo Chigi è lo strumento con cui " lo Stato raccoglie le risorse necessarie ad erogare i servizi e a rendere la società più equa" . Bisogna infatti mettere in conto che un sistema fiscale "non nasce per soffocare la società ", ma piuttosto " per aiutarla a prosperare, non è uno strumento con cui lo Stato si impone sul cittadino ma è uno degli strumenti per dare risposte ". Questo meccanismo " non deve opprimere le famiglie con norme astruse e un livello di tassazione ingiuste ", bensì " chiedere il giusto e sapere usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che seguirebbe un buon padre di famiglia ".

Giorgetti: "Riforma fiscale a tempo record"

Al medesimo convegno ha partecipato anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: " È stata un'impresa eccezionale l'approvazione a tempo record della legge delega " sulla riforma fiscale. Un successo particolarmente caro all'esponente di governo " perché chi mi conosce sa che per me la politica significa soprattutto decidere e nei tempi moderni l'incapacità di decidere, sia a livello nazionale che internazionale soprattutto europeo, è un fatto di cui dobbiamo dare atto a governo e Parlamento ". Secondo il ministro la riforma fiscale verrà " valutata per gli effetti che avrà nel tempo ", ma non si può non dire che i primi moduli di applicazione abbiano " prodotto esattamente il nostro obiettivo di andare incontro alle famiglie restituendo potere d'acquisto e impostare un lavoro verso le imprese, premiando quelle che danno lavoro e investono su settori produttivi e sul futuro e più in generale chi investe, rischia e lavora ".

Leo: "Nessun condono"