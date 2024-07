Ecco tutti i morosi del Movimento 5 Stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Esistono ancora ben 38 morosi dentro il M5S. Nonostante negli ultimi anni siano spariti gli scontrini, i parlamentari pentastellati continuano a non versare neppure il rimborso forfettario di 2mila euro che andrebbero corrisposti mensilmente all’associazione Movimento 5 Stelle per le spese di funzionamento, oltre ai 500 euro sul conto intestato all’associazione finalizzati alla restituzione dei fondi per la collettività.

Se, come si legge su Repubblica, il leader Giuseppe Conte paga regolarmente ogni mese, il suo vice Michele Gubitosa non fa un bonifico da luglio dell'anno scorso, quando versò 20mila euro per saldare gli otto mesi di arretrati, conil bonifico precedente datato ottobre 2022. Maria Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, invece, ha versato l’ultimo bonifico di 2000 euro nel mese di febbraio e, prima ancora, ne aveva emesso un altro a novembre.

Su un totale di 51 deputati e 37 senatori eletti soltanto in 50 sono in regola con i versamenti, ossia il 40% dei parlamentari M5S. In questo gruppo rientra anche, capogruppo dei pentastellati in commissione Giustizia alla Camera che non bonifica dallo scorso dicembre.