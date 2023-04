Effetto Schlein, ma al contrario: in Friuli il nuovo Pd va peggio di Letta

Altro che effetto Schlein. Il primo "test su strada" della nuova segretaria del Partito Democratico racconta di un risultato elettorale disastroso che fa (addirittura) rimpiangere i vituperati Letta e Martina. Il Pd, infatti, riesce a totalizzare in Friuli Venezia Giulia un dato numerico non solo peggiore di quello ottenuto alle Politiche del 25 settembre 2022, ma anche rispetto a quello che collezionò alle ultime Regionali tenute nell’aprile 2018: sia a livello di percentuale sia per quanto riguarda i voti assoluti.

Il nuovo corso della Schlein resta fermo al palo

Le schede scrutinate non mentono. Cinque anni fa il Partito Democratico prese in Regione il 18,1% (poco più di 76mila voti) e il candidato presidente che sosteneva, Sergio Bolzonello, toccò il 26,8% ma fu comunque doppiato da Massimiliano Fedriga. La percentuale ottenuta dalla lista dem alla Camera dei Deputati in Friuli Venezia Giulia, poco più di sei mesi fa, fu pressoché identica: 18,4% ma con 108.870 consensi. Insomma: nel pieno marasma post votazioni per il rinnovo del Parlamento del 2018 e nel flop più clamoroso in cui crollò a livello nazionale - nel 2022 - il Pd è riuscito a fare meglio di quello comandato adesso dalla tanto declamato Elly Schlein. L'ex parlamentare europea, dopo la sua vittoria alle primarie dello scorso 26 febbraio e con la sua sola presenza in un comizio elettorale a Trieste, avrebbe dovuto ribaltare completamente le sorti della Regione. E invece, i numeri sono a dir poco impietosi: all’ultima apertura delle urne, i dem fanno segnare un timido 17%: meno di 60mila preferenze. Con tanti saluti al fantomatico "effetto Schlein".

L'alleanza giallorossa non funziona per niente alle Regionali