“Un'emozione incredibile, un grande sollievo”. Berlusconi ringrazia dopo il rientro a casa

Silvio Berlusconi, dopo 45 giorni di ricovero, ha lasciato questa mattina l'ospedale San Raffaele di Milano. Era ricoverato dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica per la quale è in cura da tempo. Salutando con la mano tutte le persone che si sono radunate all'uscita della clinica al momento del suo ricovero, ha fatto rientro presso la sua abitazione di Arcore insieme a Marta Fascina. E da lì ha lasciato un messaggio a tutti quelli che in questi giorni gli hanno fatto sentire la loro presenza.

" Care Amiche, cari Amici, oggi, dopo 45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ritorno ha riscaldato i cuori della nostra grande famiglia. Una emozione incredibile, un grande sollievo. È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora ", scrive l'ex premier, che nei giorni scorsi si era mostrato in alcuni video fatti dall'ospedale per sostenere il partito di Forza Italia, di cui è sempre stato leader indiscusso.