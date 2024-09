"Esperimento sulla pelle dei bimbi". Raccolte 35mila firme contro il laboratorio trans a Roma Tre

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha destato molte proteste l'iniziativa dell'università Roma Tre della Capitale, che ha istituito il " laboratorio per bambin* trans e gender creative " allo scopo di ascoltare e raccogliere le storie di giovanissimi tra i 5 e i 14 anni. Un laboratorio condotto da ricercatori e da una insegnante montessoriana in programma proprio oggi negli spazi dell'università romana. In concomitanza con l'apertura del laboratorio, il comitato ProVita & Famiglia ha depositato, mediante posta certificata, la petizione firmata da 35mila persone per dire no al progetto.

" Chiediamo al Rettore Massimiliano Fiorucci di pubblicare i documenti e i verbali prodotti dal Comitato Etico che ha dato il suo ok all’iniziativa ", si legge nella nota del portavoce Jacopo Coghe, che questa mattina si è presentato nella sede dell'ateneo in via Portuense a Roma. Con lui anche un gruppo di attivisti che si oppongono al laboratorio. " Cittadini e famiglie hanno il diritto di sapere su quali basi, argomenti e presunte evidenze scientifiche il Comitato ha detto sì a questo laboratorio, che tra l’altro per stessa ammissione del Rettore vuole essere una “ricerca esplorare territori di confine, lungo i quali non sono consolidate conoscenze adeguate”, dunque un esperimento sulla pelle di bambini ". I promotori di questa iniziativa, come spiegano da Pro Vita, sono " Michela Mariotto e Maric Martin Lorusso, direttamente collegati all’associazione 'GenderLens', un gruppo di attivisti politici impegnati per il riconoscimento dell’identità di genere fluida, 'creativa' e 'trans' dei bambini fin da piccolissimi ".

È gravissimo, prosegue Coghe, che " il Rettore e il Comitato Etico si siano rifiutati di annullare l’evento e anzi l’abbiano difeso a spada tratta, nonostante i numerosi appelli e l’interessamento anche del Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ha chiesto approfondimenti e verifiche ".

Il vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d'Italia, in una nota di venerdì 27 settembre, si è reso disponibile a rinunciare all'immunità parlamentare per rispondere all'eventuale iniziativa legale che l'università Roma Tre intende intraprendere per tutelare la presunta disinformazione, "pur di difendere il diritto di famiglie e bambini". L'assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, ha espresso "sconcerto rispetto all'iniziativa".