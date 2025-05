Esperto di logistica e pupillo del Pd: chi è Alessandro Barattoni, nuovo sindaco di Ravenna

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo sindaco di Ravenna è Alessandro Barattoni, classe 1982, una delle "nuove" leve del Partito democratico in Emilia Romagna. Dal 2021 è alla guida dei dem ravennati, dopo aver fatto la "gavetta" nelle seconde file del partito. Dal 2011 al 2017 è stato consigliere comunale a Ravenna e nel 2017 è diventato anche segretario cittadino del partito. Nel 2021 ha fatto un ulteriore "scatto" con la promozione a segretario provinciale del Pd, carica che ricopre tutt'oggi.

Su di lui i dem sembrano abbiano puntato tutto già da tempo, ben prima che De Pascale venisse eletto alla Regione Emilia-Romagna. Quattro mesi prima che si tenessero le elezioni, quando De Pascale era appena entrato in corsa per la Regione, il Partito democratico indicò Barattoni come suo successore alla guida del Comune. Se De Pascale non avesse vinto quella tornata elettorale, il suo nome sarebbe rimasto comunque valido per le elezioni che si sarebbero tenute alla scadenza naturale del mandato nel 2027, tra due anni. Alle spalle ha avuto l'appoggio di tutto il campo largo unito, composto da Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra. Uno dei cardini della sua campagna elettorale è stata proprio l'esperienza maturata nel settore della logistica, compartimento chiave in una città come Ravenna, da sempre aperta al commercio via mare per la presenza di uno dei porti più grandi e importanti del Mare Adriatico.

Prima di dedicarsi alla gestione immobiliare con Federcoop Romagna, ha lavorato per lungo tempo nel settore della logistica e del trasporto di merci su gomma.

In precedenza è stato dipendente CON.ECO trasporti scarl (da gennaio 2008 in poi) e anche responsabile ufficio logistica presso la stessa azienda.Ha un diploma di Ragioneria e una laurea triennale in istituzioni, economia e politica dell'UE.