Europee, Schlein esce allo scoperto: "Annunziata e Decaro candidati al Sud"

La giornalista che aveva garantito di non voler scendere in campo e il sindaco sulla cresta dell'onda: Elly Schlein ha svelato le prime mosse in vista delle elezioni europee. Ospite da "Di Martedì", la segretaria del Partito Democratico ha confermato la candidatura al Sud di Lucia Annunziata e Antonio Decaro. "Stiamo costruendo le liste, una squadra che metta insieme un'apertura verso la società civile. Accanto a questo le più solide figure del Pd" , le parole dell'ex vice di Bonaccini: "Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al sud, non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale. Il numero due sarà Antonio Decaro".

C'è grande curiosità di scoprire come la Annunziata giustificherà il suo sì alla candidatura, considerando che aveva lasciato la Rai attaccando frontalmente - ed evidentemente in maniera strumentale - il governo, garantendo di non voler fare politica con il Partito Democratico. "Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito” , la sua promessa. Disattesa. Per quanto concerne Decaro, invece, la Schlein ha spiegato di voler puntare su "uno dei sindaci più bravi d'Italia" , al centro del dibattito politico negli ultimi giorni sia per il possibile scioglimento di Bari per mafia, sia per la foto con le parenti del boss Capriati.

Nel corso del dialogo con Floris, la Schlein è tornata sulle parole di Michele Emiliano sull'aver affidato Decaro proprio alla sorella del boss barese: "Io non avrei detto quelle parole e non avrei fatto quel passaggio, però mettiamo in chiaro una cosa: Michele Emiliano è uno che da magistrato ha sempre lavorato per mettere in carcere i mafiosi. Il principio, quindi, di dire ai mafiosi 'Qui non comandate più voi' non è un principio sbagliato". "È sbagliata probabilmente la modalità con cui è stata fatta" , ha aggiunto: "La storia di Antonio Decaro parla di un impegno portato avanti contro la criminalità organizzata in quella città. Anche di Emiliano prima, pure per ragioni professionali pregresse, poi è un passaggio che io non avrei fatto" .