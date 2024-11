"Evoca il fascismo". L'assurda polemica sulla scritta natalizia "Xmas" a Castiglion Fiorentino

Ascolta ora 00:00 00:00

Una classica scritta natalizia si trasforma nella caccia alle streghe. Non è una boutade, ma quanto accaduto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove la targa dorata "Xmas" posta davanti ai giardini pubblici è stata scambiata con un'evocazione del fascismo. Dibattito rovente tra la giunta comunale e l'opposizione, con tanto di richiami al generale Vannacci.

La polemica è stata innescata dalla lista Rinascimento Castiglionese: la scelta dell'acronimo "Xmas" non sarebbe affatto neutro ma evocativo di un periodo oscuro della storia italiana, ossia il fascismo. Il riferimento è infatti al reparto d'assalto della Marina Militare impegnata nel contrastare la lotta partigiana. "Riteniamo che quel 'Xmas' che campeggia fuori Porta Fiorentina non rappresenti esattamente il meglio che si potesse scegliere per ricordare a tutti che sta arrivando Natale" il j'accuse: "Buon Natale non ci sarebbe dispiaciuto, al posto dell'acronimo che, in Italia, richiama originariamente al periodo più nefasto della nostra storia" .

C'è anche chi ha scambiato la targa come un omaggio al generale Roberto Vannacci. Il riferimento è il suo appello al voto alla vigilia delle elezioni europee: "Fate una decima sul mio nome" . Non è tardata ad arrivare la replica del sindaco Mario Agnelli. "Il militare l'ho fatto una volta sola e mi è bastato. Non ho nulla da eccepire sull'attività politica del generale Vannacci ma io sono uno di quelli che non pende dalle sue labbra" la sottolineatura del primo cittadino, che ha ricordato come la scelta della scritta natalizia rientri in un progetto grafico condiviso con i commercianti del centro storico.

"È semplicemente un modo di decorare che si vede in tutto il mondo"

Non c'è dunque alcuna volontà di legare la scritta a simboli o ideologie politiche, come precisato anche dai commercianti del comune aretino:. Ma l'ossessione per il ritorno del fascismo è ovunque.