“Faccia tosta”, “Si vergogni”. È scontro sul 41 bis tra Scarpinato e Renzi

La discussione su Alfredo Cospito e, più in generale, sul regime detentivo del 41-bis ha acceso gli animi in Senato, dove si registra uno scontro tra Matteo Renzi, leader di Italia viva e Roberto Scarpinato, esponente del Movimento 5 stelle. Tutto è nato quando il senatore pentastellato ha dato del " faccia tosta " al collega di Italia viva che, poco prima, aveva dichiarato l'intoccabilità del 41-bis, in quanto " vittoria della politica ". Lo stesso Scarpinato è stato ripreso dal presidente Ignazio La Russa, che l'ha invitato a utilizzare un linguaggio più consono al contesto: " La prego di rivolgersi alla presidenza e attraverso la presidenza agli altri colleghi, magari usando un linguaggio consono ".

Gli animi sono bollenti in Senato, tanto che il presidente è dovuto intervenire per chiedere moderazione a tutto l'emiciclo: " Vi pregherei di non adeguarvi a un andazzo che non mi piace, quello dell'ululato ". Quando è stato il suo momento, Matteo Renzi ha replicato a tono alle parole di Roberto Scarpinato: " Il senatore Scarpinato ha iniziato il suo discorso dandomi della faccia tosta perché si è sentito chiamato in causa sul passaggio del mio intervento in cui dicevo che alcuni magistrati su una presunta trattativa Stato-Mafia hanno costruito una carriera prima in magistratura e poi in politica, sia messo agli atti che mi riferivo proprio a Scarpinato ".

L'affondo del senatore di Italia viva lascia il segno ma, non pago, Matteo Renzi ha proseguito nel suo intervento: " Prima di venire a dare della faccia tosta spieghi le sue strane frequentazioni con Palamara ed il suo atteggiamento folle nelle Istituzioni del Paese come sa bene il presidente emerito Napolitano. Scarpinato si vergogni ". Il senatore di Italia viva, precedentemente, aveva sostenuto con forza di ritenere che " il 41 bis abbia salvato il Paese ". Ed è col 41 bis, secondo Renzi, che la politica ha sconfitto la mafia.