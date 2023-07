"Faccia tosta", "Stai calmo". Il vivace scontro Fini-Formigoni nel 2012

Nell'autunno del 2012 la politica italiana vive una fase particolarmente surriscaldata. In carica c'è il governo dei tecnici presieduto da Mario Monti e da lì a pochissimo si tornerà al voto per rinnovare i componenti della Camera e del Senato. Utilizzando un paragone della Formula 1, con la sua presenza l'ex commissario europeo sta sostanzialmente fungendo da safety car: tutte le autovetture dei partiti stanno scaldando i motori e le gomme in vista della campagna elettorale dell'inizio del 2013. Rispetto alla tornata nazionale precedente, tutto è cambiato: il centrodestra si è letteralmente spaccato in due dopo la scissione di Gianfranco Fini dal Popolo delle Libertà guidato da Silvio Berlusconi.

Nonostante la rottura che ha provocato la nascita di Futuro e Libertà per l'Italia, l'allora presidente della Camera dei Deputati non ha mai optato per un passo indietro come terza carica dello Stato: una scelta che gli scatena da tempo diverse critiche, tra cui (la più pesante, probabilmente) quella di una certa intelligenza con il nemico: ovvero la sinistra. È in questo contesto che va in scena un duello televisivo particolarmente frizzante negli studi di Ballarò, su Rai3. Dall'altra parte della barricata rispetto a Fini, è ospite Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia oramai in odore di dimissioni viste le numerose indagini a carico di molti esponenti della sua giunta, compreso lui stesso.

Il duello ad alta tensione tra Fini e Formigoni

Nella puntata del 2 ottobre 2012, il presidente di Montecitorio invita il Parlamento ad approvare subito il ddl corruzione, perché al suo interno " ci sono le norme sull'incandidabilità ": " Va cambiata la Costituzione per quanto riguarda i controlli sulla spesa delle regioni. Fu sbagliato abolire i comitati regionali di controllo ". Il governatore lombardo (saldamente nel PdL) gli replica immediatamente: " Il titolo V della Costituzione è stato cambiato dalla sinistra ", per poi sottolineare che le spese delle regioni sono sotto il controllo della Corte dei Conti. Il botta e risposta vede Fini ricordare che la Camera ha approvato per i propri gruppi parlamentari la certificazione dei bilanci da parte di una società esterna e poi Formigoni precisare che la Lombardia ha applicato questa norma prima di quel ramo del Parlamento.