"Falce e martello simbolo di liberazione". Bufera sul Pd e l'Anpi di Genova

Silvia Salis è la candidata del Partito democratico e del campo largo per il Comune di Genova e a poche settimane dal voto la campagna elettorale entrata nel vivo. Durante un comizio elettorale a Sestri Ponente, Simone D'Angelo, segretario metropolitano del Partito democratico, si è fatto scattare una foto con la candidata davanti a un murale realizzato dagli esuli cileni che raffigura la falce e il martello. " Noi non ci vergogniamo della nostra storia: in questo Paese, così come in Cile, la falce e martello è stato il simbolo di chi ha creduto nella libertà e nella democrazia ", ha dichiarato D'Angelo.

Le sue parole sono in risposta a Ilaria Cavo, capolista di Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova, che su Primocanale ha sottolineato che " se una candidata si propone come civica, non fa l’uscita, la sua prima uscita, proponendosi con la falce e il martello alle sua spalle, lo può fare è legimatissima a farlo ma allora non viene Renzi qui a Genova a insegnarci che cos’è civismo, non viene qui da noi che abbiamo delle liste civiche molto corpose e che hanno fatto la storia del civismo in questa regione ".

Anche Fratelli d'Italia è intervenuto sulla questione, ribadendo che " per il segretario del Partito Democratico a Genova, la falce e il martello rappresenterebbero la libertà, per noi invece sono violenza e morte. L’estremismo in Italia esiste: è rosso ". Ma a Fratelli d'Italia ha controreplicato l'Anpi Genova, che è intervenuto sulla vicenda appoggiando le parole di D'Angelo e aggiungendo che " per tanti italiani falce e martello sono stati simbolo di liberazione contro la dittatura fascista e l’occupazione tedesca ". Quel simbolo, aggiungono, " che oggi sembra disturbare certi esponenti meloniani è stato profondamente collegato alla storia democratica della Repubblica italiana, a differenza della fiamma tricolore, presente nel logo di Fratelli d’Italia ".

Il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, con una nota è intervenuto sulla vicenda sottolineando che " falce e martello sono il simbolo di un'ideologia che, nella storia, ha spesso soffocato la libertà in nome di una finta uguaglianza imposta dall'alto ".

falce e martello simbolo di chi ha voluto la libertà

risultano offensive nei confronti di tanti esuli della Dalmazia, testimoni dell'orrore delle foibe, che a Genova hanno trovato la vera libertà dopo aver vissuto sulla propria pelle le conseguenze di quel simbolo

Le parole pronunciate da D'Angelo, secondo il quale "", prosegue Rixi, "".