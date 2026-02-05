Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |L'attacco

“Fasci di m…”. Sfregiata la sede FdI della Garbatella. Arianna Meloni: “Figli dell’odio”

La storica location della destra nel quartiere romano è stata presa d’assalto da facinorosi che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza

“Fasci di m…”. Sfregiata la sede FdI della Garbatella. Arianna Meloni: “Figli dell’odio”
00:00 00:00

Ancora un atto vandalico, ancora uno sfregio contro una sede di partito: stavolta a essere stata presa di mira è la storica location di Fratelli d’Italia alla Garbatella a Roma, da sempre punto di riferimento della destra nel quartiere. È qui che Giorgia Meloni è cresciuta politicamente e forse è proprio lei che ignoti (per ora) hanno voluto colpire con le scritte in vernice rossa vergate sulle saracinesche. “Fasci di merda”, “Falsa”, si legge in caratteri cubitali. La provenienza dell’insulto è presto detta: sulle pareti esterne della sede sono stati disegnati enormi simboli comunisti con falce e martello, proprio a rivendicare e a sottolineare la firma degli autori. Ovviamente ora le indagini sono in corso, alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono state già raccolte e anche diffuse per inquadrare l’autore della scritta.

"Spara a Giorgia": sessantenne denunciato per minacce al presidente del Consiglio

"Il grave atto di vandalismo che ha colpito la sede del partito di Fratelli d'Italia della Garbatella questa notte è un gesto vile e preoccupante, che va ben oltre il danneggiamento materiale. Una intimidazione politica che colpisce la libertà di partecipazione democratica e il diritto di ogni comunità politica di operare alla luce del sole, nei quartieri e tra i cittadini”, ha dichiarato Nicola Procaccini, europarlamentare di FdI e co-presidente del Gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo. “Eccoli qui i figli dell'odio, gli intolleranti, i violenti, quelli che poi scendono in piazza per fare disordini e aggredire le forze dell'ordine. Per l'ennesima volta hanno preso di mira la sede di Fratelli d'Italia a Garbatella, dove ho cominciato a fare politica più di 30 anni fa. Non mi aspetto la condanna della sinistra, so già che rimarranno silenti. E questa è una grave colpa, perché quando la politica rimane in silenzio legittima gli estremisti e i facinorosi”, ha fatto eco Arianna Meloni.

Episodi come questo, ha fatto eco Galeazzo Bignami, “si inseriscono in un clima di crescente odio e violenza che desta preoccupazione ma che ci trova fermi nel respingere ogni tipo di provocazione. Il timore è che immagini recenti e gravissime, come quelle di Torino con il brutale pestaggio di un poliziotto, possano fare proseliti ed emulazione, soprattutto se a tali fatti non seguono condanne rapide e adeguate. La violenza, verbale o fisica, non può e non deve trovare alcuna giustificazione”.

Dal Partito democratico si è alzata la voce del senatore Filippo Sensi, il quale ha sottolineato che “la violenza e l'intimidazione di sinistra, di destra o di centro sempre violenza è. Stupida. Inaccettabile. Antidemocratica. Solidarietà alla comunità di Fratelli d'Italia per la loro sede storica di Garbatella vandalizzata da sconosciuti vigliacchi".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica