Il fascismo dei "migliori"

Non capita tutti i giorni che un famoso e prestigioso conduttore tv mandi in diretta apertamente a quel paese, senza giri di parole ma con crudezza inequivocabile, colleghi altrettanto famosi. È successo l'altra sera su Rete4, protagonista Paolo Del Debbio che durante la sua trasmissione «Diritto e Rovescio» ha detto ciò che pensa di Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, e di Luca Bottura, giornalista e conduttore radiofonico. Lo ha detto perché, secondo i due, quella che va in onda su Rete4 è una informazione partigiana, inattendibile, megafono del governo. Detto così potrebbe anche sembrare una baruffa tra colleghi, in realtà quello che Del Debbio pone a modo suo è uno dei cancri della nostra democrazia: se non sei dei loro se non sei di sinistra sei un giullare al servizio

di qualcuno e in quanto tale vai deriso, screditato, possibilmente abbattuto. Questo è il nuovo fascismo, altro che saluti romani; questa è la frustrazione di chi, essendosi messo al servizio di una causa sconfitta dalla storia e della cronaca, non tocca palla da tempo immemore ed è costretto per esistere a dare pagelle a chi è in campo. Rete4 è una voce libera, un gigante di libertà di informazione se confrontato alla quasi totalità delle reti e trasmissioni concorrenti che trasudano faziosità e rancore, conduttori feroci con i nemici culturali e politici a costo di manomettere la realtà quanto agnellini con i partiti amici con i quali spesso si accasano nel parlamento nazionale e in quello europeo.

Questi reduci di una superiorità culturale a lungo teorizzata ma in realtà mai esistita sono diventati loro sì macchiette fuori dal tempo e dalla storia. Ben pagati, ovviamente, ma pur sempre falliti. Si comportano e parlano come unici depositari della verità anche se la vita reale li smentisce ad ogni occasione.

Ma vigliacco se ne avessero mai azzeccata una, per alimentarsi si accompagnano a tipi improbabili, a pezzi più o meno deviati dei servizi segreti, a magistrati in cerca di gloria personale. Insomma, non si può che condividere e applaudire la lucida analisi del filosofo lo è di professione - Paolo Del Debbio: «Non siete nessuno, vedete di andarvene a fare in ».