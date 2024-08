Fascisti nella sfera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni giorno s'impara una parola nuova. Ieri era «intersessuale», cioè chi ha caratteri sessuali non definibili, e può partecipare alle gare maschili o femminili un po' come vuole. Oggi invece è «fasciosfera».

Sotto un titolo che denuncia «una campagna organizzata dall'internazionale di destra» (anche «internazionale di destra» non è male), Repubblica, con un articolo firmato a quattro mani e un po' coi piedi, svela l'esistenza di un piano - ordito da una enigmatica fasciosfera - orchestrato da Matteo Salvini e da non meglio definiti «amici russi» per colpire la Francia di Macron.

Insomma, lo stesso giornale che si fa beffe dei complottisti che gridano al grande complotto si ritrova più complottista dei complottisti che tanto deride.

Comunque. All'ombra della fasciosfera agirebbero, nell'ordine: «l'estrema destra xenofoba, i suprematisti e gli antisemiti» (e già basterebbe), la Polizia di Stato (la nostra pugile è una poliziotta hai capito?), la nuotatrice transfobica Riley Gaines, Elon Musk (attenzione: il complotto agisce su X), la Rowling e ovviamente i giornali di destra. Ah. Il nome in codice del complotto è «Matrioska».

Strano che non si citino i novax, gli ebrei, Gambadilegno (chi altri avrebbe infestato di topi Parigi?), il Grande Vecchio, il Generale

Vannacci (con quella divisa lì), Pillon e, ça va sans dire, le tv berlusconiane.

Un inquietante disegno che mostra non tanto le perversioni sovraniste dell'uomo di destra ma ci sembra l'immaginario mentale dell'uomo di sinistra.