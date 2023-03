"Il giorno dell'Unità d'Italia...". La proposta di Fratelli d'Italia

Riconoscere il 17 marzo, giorno dell'Unità d'Italia, festa nazionale. Questo è l'obiettivo della proposta di legge presentata oggi, 17 marzo, da Fratelli d'Italia nel corso di una conferenza stampa alla presenza del responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli e dei capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan e del presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani.

Donzelli ha spiegato che il giorno della proclamazione dell’Unità d’Italia "è il momento fondante dei nostri valori comuni che permette a tutti di sentirsi rappresentati come figli di questa Nazione". Malan, invece, ha considerato molto importante questa proposta "perché il 17 marzo è una data unificante, in cui tutti possiamo riconoscerci". Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato è convinto che la Pdl dei meloniani vada a colmare un vuoto molto anomalo : "Tutte le nazioni di recente indipendenza o unificazione, festeggiano la loro data simbolo. E anche noi - sottolinea Malan - vogliamo affermare l’importanza della meravigliosa Nazione che amiamo con una data dedicata alla nascita della sua Unità".