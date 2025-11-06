FdI stabile, vola FI: crolla il campo largo e Avs

Dalle dinamiche degli attuali partiti italiani fino alle preferenze dei cittadini. Passando per le forze politiche più solide e quelle che, invece, continua a perdere elettori ogni settimana. L’ultimo sondaggio firmato dall’Istituto Noto per Porta a Porta, la trasmissione politica che va in onda sulla Rai, ci offre un quadro completo dall’attuale situazione politica interna del nostro Paese. I due dati più eclatanti vanno in direzione opposta. Da una parte le forze della maggioranza che rimangono stabili, oppure, addirittura, hanno un aumento consistente delle preferenze. Dall’altra parte, sul versante opposto, la sinistra continua a scontrarsi con la prova del voto. Se Alleanza Verdi e Sinistra subisce un contraccolpo importante, per il campo largo la musica non cambia.

Stando ai numeri dell’ultima rilevazione, Alleanza verdi e sinistra è al 6 % e cala dello 0,5%. La forza politica guidata da Angelo Bonelli, infatti, continua a perdere terreno. Una tendenza negativa che dovrebbe aiutare la sinistra meno massimalista ma che, alla prova dei dati, peggiora solo la situazione. Se in generale, il centrodestra di governo sale al 50,5% e guadagna lo 0,5% il campo largo di Elly Schlein e Giuseppe Conte torna al 44% e perde lo 0,5% delle preferenze.

Dall’altro lato, invece, Forza Italia guadagna mezzo punto (+0,5) ed è al 9,5% mentre la Lega resta all'8%. Per non parlare di Fratelli d’Italia.