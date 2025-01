FdI vola e sfiora il 30%, le opposizioni arrancano: il sondaggio che smonta la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante la sinistra continui a dipingere il centrodestra come un mostro e straparli di un presunto crollo della fiducia degli italiani verso il governo, la maggioranza è in buona salute e continua a crescere. A distanza di oltre due anni, la coalizione incassa ancora preferenze e smentisce così la narrazione strampalata delle opposizioni, che invece arrancano e non riescono a sfondare. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Swg per La7, che testimonia come il divario tra i due tradizionali schieramenti sia ancora siderale. Con buona pace di chi profetizza spaccature tra alleati e malcontento da parte degli elettori.

Al vertice resta saldamente Fratelli d'Italia, che sale dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa e raggiunge il 29,7%. Più dietro si trova il Partito democratico, che va al 22,8% grazie a un incremento dello 0,4%. I dem comunque restano piuttosto distanti da FdI, che non smette di crescere. Tendenza opposta per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che nel giro di 7 giorni lascia per strada lo 0,2% e scende all'11,4%.

Segue Forza Italia di Antonio Tajani, che perde lo 0,1% e si attesta al 9,1%. Anche la Lega di Matteo Salvini cala dello 0,1% e si posiziona così all'8,4%. Seguono i partiti che possono contare su minori intenzioni di voto rispetto a quelli principali: Alleanza Verdi-Sinistra italiana al 6,5% (+0,1%), Azione di Carlo Calenda al 3,2% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (+0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2% (-0,2%) e Noi moderati di centrodestra di Maurizio Lupi all'1,3% (+0,2%). Il peso delle altre liste è del 2,8%, in calo dello 0,2%. La formazione di chi non si esprime raggiunge quota 34%, in aumento dell'1%.

Quanto alle coalizioni, il quadro non lascia spazio a libere interpretazioni. Il centrodestra, nel suo insieme, mette le ali: lo schieramento formato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi moderati può vantare il 48,5% delle intenzioni di voto, in aumento dello 0,2%. Discorso diverso per il centrosinistra: considerando il formato delle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022, Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra italiana e +Europa non vanno oltre il 31,3%. La distanza è di ben 17,2 punti percentuali.

