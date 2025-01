Sondaggi, esplosione di fiducia per il premier e per il governo

Conferenza Stampa di inizio anno di Giorgia Meloni

Nell'ultimo mese, la fiducia e il gradimento degli elettori nei confronti del governo Meloni e dello stesso presidente del Consiglio hanno subito un notevole balzo in avanti. A certificarlo è stato l'ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24, che ha registrato le differenze tra le intenzioni di voto del 13 dicembre e del 9 gennaio. Fratelli d'Italia rispetto a un mese fa è cresciuto dello 0,8%, quasi un punto percentuale in più, passando dal 27,5% al 28,3%. Questo si traduce in un notevole aumento della fiducia nei confronti del governo e della stessa Giorgia Meloni. Come fa notare Lorenzo Pregliasco, fondatore di Youtrend e docente all'università di Bologna, per quanto concerne l'esecutivo " in un mese le valutazioni positive crescono di 9 punti, quelle negative scendono di 10 ".

La fiducia nel presidente del Consiglio è aumentata, invece, di 5 punti ed è oggi al 39%. Sono risultati notevoli, non così scontati per un leader di partito che guida un governo, e sono la conferma di una percezione positiva degli elettori per il lavoro fatto in due anni a Palazzo Chigi. Probabilmente sul giudizio ha influito anche la liberazione, ottenuta in tempi rapidi, di Cecilia Sala ma questo non sminuisce un dato che è il frutto di una media che tiene in considerazione un arco di tempo lungo un mese. Insieme a quella in Giorgia Meloni, è cresciuta di 3 punti anche la fiducia in Antonio Tajani, arrivata al 29%, e di un punto quella di Matteo Salvini, che ora è al 20%. Tutte col segno meno, invece, le variazioni di fiducia per i due principali esponenti dei partiti di opposizione. La fiducia in Elly Schlein e in Giuseppe Conte, infatti, in un mese è calata di un punto percentuale e attualmente hanno entrambi il 25% di fiducia in questa particolare rilevazione.

Per quanto riguarda i partiti, sia il Partito democratico che il Movimento 5 stelle in un mese hanno subito una flessione. Quella più marcata è stata registrata dalla compagine guidata da Schlein, che in un mese ha perso lo 0,9% ed è sceso al 23,3%. Con l'aumento di 0,8 punti percentuali da parte di Fratelli d'Italia, ciò significa che la distanza tra i due partiti in un mese è aumentata di oltre un punto e mezzo e ora Pd e FdI sono staccati di 5 punti percentuali esatti. Flette anche il M5s, che scende all'11,5% e si lascia avvicinare da Forza Italia, che nella rilevazione YouTrend per SkyTg24 è il partito che guadagna di più, crescendo di un punto e mezzo e arrivando al 9,3%. Flette anche la Lega, registrata all'8,4%, mentre cresce Avs, che raggiunge il 6,3% delle preferenze.

Un ipotetico campo largo che tenesse dentro Avs, M5s e Pd oggi avrebbe il. Il centrodestra, da anni compatto e saldo nella sua alleanza di idee e di intenti, nell'ultima rilevazione ha il, considerando anche l'apporto di Noi Moderati.