FdI vola, ecco chi crolla: il sondaggio premia il governo

Gli ultimi numeri delle rilevazioni dei maggiori istituti di sondaggistica italiana continuano a sorridere al governo guidato da Giorgia Meloni e i suoi alleati. In questo senso, l’ultimo sondaggio di Termometro Politico non è un’eccezione. I dati di questa rilevazione certificano una crescita nette dei partiti che compongono la maggioranza e un calo significativo del Movimento 5stelle.

Fratelli d’Italia rimane saldamente al comando. Prima riesce a raggiungere il 29,8% (+0,4%), consolidandosi come primo partito in Italia, vicino al 30%. Poi, ovviamente, mantiene la prima posizione tra i principali partiti della politica nostrana. Per Forza Italia, invece, un grande balzo in avanti rispetto all’ultimo mese analizzato. Il partito guidato da Antonio Tajani avanza, attestandosi al 9,1% (+0,6%), il miglior risultato tra i partiti analizzati. Sempre rimanendo all’interno dell’area di centrodestra, la Lega subisce un calo molto lieve e si attesta all’8,5%.

Guardando all’opposizione del governo il Partito Democratico cresce leggermente al 22,1% (+0,1%), ancora troppo distante dai numeri ottenuti dal partito del presidente del consiglio. Ancora troppo poco per la segretaria Elly Schlein, ancora alle prese con le difficoltà in politica interna al Nazareno e nello scacchiere internazionale tra la guerra in Ucraina e la polveriera in Medio Oriente. Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 6,3%, mentre il Movimento 5 Stelle subisce un calo significativo, scendendo al 12% (-0,4%).

Passando alle forze più piccole dell’attuale parlamento italiano, Azione si posiziona al 3,5%, Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,9%. La fiducia nella premier si attesta al 36,6%, con il 23,1% che esprime molta fiducia e il 13,5% che ne ha abbastanza. Una piccola quota, lo 0,4%, decide di non rispondere.