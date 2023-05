“Per FI e centrodestra grandi soddisfazioni”. Berlusconi esulta per le amminisrative

Silvio Berlusconi ha commentato il risultato delle elezioni amministrative, che hanno visto il centrodestra trionfare sull'opposizione, conquistando anche la roccaforte rossa di Ancona. Il Cavaliere ha evidenziato come " il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative apporta a Forza Italia e al centrodestra grandi soddisfazioni ".

Il presidente di Forza Italia ha esultato per la vittoria nel capoluogo di regione marchigiano, mettendo il focus sul fatto che " strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena ". La stessa Elly Schlein ha dovuto ammettere la sconfitta senza riserve, visto che l'unico capoluogo che è riuscita a conquistare è stata Vicenza, confermando un'autentica disfatta che non era immaginabile alla vigilia dei ballottaggi.

" Il buon governo del centrodestra prevale ancora una volta e rafforza l'azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti ", ha concluso il Cavaliere, facendo il suo personalissimo augurio di un buon inizio a tutti i sindaci riconfermati e a quelli neo eletti. I buoni risultati ottenuti alle amministrative confermano il fatto che il governo stia lavorando bene e che stia convincendo gli elettori a votare per il centrodestra di governo.

Ma mentre il Pd di Elly Schlein ha ammesso e riconosciuto la vittoria, dal Movimento 5 stelle si è deciso di mantenere il silenzio. Tenendo conto dei risultati di quindici giorni fa, la maggioranza esulta con cognizione di causa, forte di un netto risultato di 9 a 4. Oltre il caso di Terni, dove vince un candidato autonomo, prima erano 8 del centrodestra e 5 del centrosinistra. È evidente che i mesi di governo abbiano rafforzato la coalizione nonostante i "gufi" di sinistra continuino a sperare in un collasso che, è evidente, non ci sarà.