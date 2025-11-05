Fico-Cirielli, partita apertissima in Campania: cosa dice il sondaggio

La partita in Campania non è affatto chiusa: tutto può accadere. Sembrava già scritto il finale delle elezioni regionali per il post Vincenzo De Luca, ma il sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta smorza i facili entusiasmi del campo largo: certamente Roberto Fico parte come favorito, ma lo svantaggio di Edmondo Cirielli non è affatto siderale rispetto all'avversario. La distanza può essere ancora recuperata, e potrebbe assottigliarsi sempre di più con il passare dei giorni. E, a ridosso del voto, non sono da escludere sorprese. Che sarebbero amare per l'ammucchiata rossa, mentre sarebbero fantastiche per il centrodestra, che sogna di ribaltare i pronostici e vincere in Campania.

Dalla rilevazione emerge che alle prossime elezioni regionali Fico si attesterebbe al 52% dei consensi. Poco più giù Cirielli, che al momento può vantare il 45% delle intenzioni di voto. Una distanza di appena 7 punti percentuali. Numeri tutt'altro che granitici: il vantaggio di Fico non è così ampio da consentirgli di rilassarsi e di considerarsi già vincitore. Soprattutto perché tra gli elettori del campo largo c'è malcontento, visti gli attriti al veleno del passato tra chi adesso si riunisce sotto lo stesso cappello come se non fosse accaduto nulla. D'altronde, anche il sondaggista Renato Mannheimer (Eumetra), intervistato da Affaritaliani, ha avvertito: " In Campania dovrebbe, condizionale d'obbligo, vincere Roberto Fico, ma tutto può ancora accadere. L'elettorato campano è molto volatile e l'esito del voto dipende da molti fattori. Diciamo che al momento Fico è favorito su Edmondo Cirielli, ma la partita non è chiusa ".

Insomma, la Campania è la Regione più in bilico tra quelle che andranno al voto il 23 e il 24 novembre. Invece l'esito per le altre due elezioni è già scritto. Sempre secondo Noto, in Veneto non sono previsti colpi di scena: il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, può vantare il 61% delle intenzioni di voto, mentre Giovanni Manildo del centrosinistra si fermerebbe al 35%. Anche in Puglia la situazione sembra già delineata: Antonio Decaro si posiziona al 65%, in larghissimo vantaggio su Luigi Lobuono del centrodestra, che si attesterebbe al 33% delle preferenze.

Nota del sondaggio:

Sondaggio Noto effettuato per Porta a Porta (Rai). Campione 1.

000 elettori disaggregati per genere, età ed area di residenza, in modo tale da essere rappresentativo della popolazione adulta campana con un margine di errore del 3,3%. Sondaggio effettuato il 3 e 4 novembre 2025. Stima affluenza 50%.