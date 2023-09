“Ma dove andate?”. Calenda arriva al presidio Marelli ma gli operai se ne vanno

Scena imbarazzante alla Magneti Marelli di Crevalcore, dove all'arrivo di Carlo Calenda i lavoratori, da giorni in presidio permanente, se ne sono andati. Il messaggio è chiaro: non vogliono parlare con un politico che di lavoro e lavoratori non sa niente. Ma il segretario di Azione! non sembra averlo recepito e ha tentato un ancor più imbarazzante inseguimento, che non ha avuto successo. I lavoratori hanno completamente ignorato Calenda, riunendosi in assemblea e considerandolo un elemento invisibile. Piccata la reazione dell'ex leader del Terzo Polo, che come i bambini ai quali rubano il pallone se ne è andato via gridando: " Non mi volete parlare ".

I lavoratori che ignorano Calenda, che qualche ora prima era stato informato sul fatto che non fosse un ospite gradito in quel presidio, sono lo specchio di una politica fallimentare a sinistra. I radical-chic come lui non vengono considerati interlocutori attendibili e credibili nelle vertenze dei lavoratori, proprio perché non hanno mai fatto un vero giorno di lavoro in vita loro e non sono nemmeno in grado di sporcarsi le mani. Un discorso simile vale per Elly Schlein, che porta la bandiera dei radical-chic e non sa nemmeno come sia fatta una fabbrica ma di contro conosce molto bene il mondo dell'armocromia.

" Di fronte alla sceneggiata di Carlo Calenda alla Magneti Marelli non posso tacere ", ha dichiarato Naike Gruppioni, imprenditrice bolognese e deputata di Italia Viva. " Non solo per il mio impegno in politica ma anche e soprattutto perché sono una imprenditrice. So che cosa è il lavoro. Portare solidarietà agli operai, proporre soluzioni è compito anche della politica. Ma partiamo dal merito: proporre una mobilitazione dell’automotive fra l’altro non è una soluzione ma solo populismo ", prosegue Gruppioni.