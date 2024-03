Il ritorno di Fini alla Camera e l'Amarcord con il ministro Ciriani

Gianfranco Fini torna alla Camera. L'ex leader di An, dopo aver partecipato questa mattina al convegno sulla riforma fiscale a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è fermato a prendere un caffè nella buvette di Montecitorio.

Sono stati molti i politici che si sono fermati a scambiare due chiacchere con l'ex presidente della Camera. Tra loro c'era anche Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, storico dirigente di Alleanza Nazionale con cui Fini ha piacevolmente ricordato i 'vecchi tempi'. " Mi ha fatto piacere rivederlo dopo tanto tempo, abbiamo fatto un pò di amarcord" , ha detto il ministro parlando con l'Adnkronos. " Gli ho detto: 'presidente, quando vuoi sono qui...'" , ha aggiunto ricordando poi: " Quanti volantini ho distribuito con il nome Fini ai tempi della svolta di Fiuggi ideata da Tatarella" . Ciriani osserva: "Gli ho sempre riconosciuto il grande merito di aver trasformato An, poi non ho capito la scelta di uscire dal Pdl e fare la guerra a Berlusconi per dar vita a Fli" . Il suo errore più grande, secondo il ministro dei Rapporti col Parlamento, è aver costituito il Terzo Polo, ma "i rapporti umani con Fini - aggiunge - sono rimasti intatti, al di là degli alti e bassi della politica" . Per Ciriani " è stato un piacere rivederlo e scambiare quattro chiacchiere su quanto fatto insieme in passato".