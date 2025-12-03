Fiorello: "Atreju? Ormai ci vanno tutti, non hanno preso solo i Jalisse..."

"Ma che artista sei se vai a un evento della destra? Gli artisti devono andare a quelli della sinistra". È la sentenza di Fiorello su Atreju, la kermesse politica di Fratelli d'Italia che inizia sabato pomeriggio a Castel Sant'Angelo, a Roma e che secondo il noto showman, “sta diventando un vero festival".

"Ci vanno Carlo Conti, Mara Venier, Abu Mazen, Gualtieri, Fratoianni, hanno invitato pure me, ma non posso: poi mi strumentalizzano. Io con la Meloni? - si domanda Fiorello nel corso della puntata del suo programma radiofonico 'La Pennicanza' - Poi sembra che voglio lavorare”. Fiorello, poi, continua a ironizzare facendo un mix tra Atreju e il Festival di Sanremo: "Ci sarà anche il 'Dopo Atrejù, sarà presentato da Nicola Savino. E i Jalisse? Niente, neanche lì li hanno presi”. Allo showman, poi, arriva un messaggio misterioso sul cellulare: “Mi scrivono ‘Ti aspetto ad Atreju, - dice - ci sarà anche Carlo Conti, la Venier…’. Pensavo fosse finto… e invece no, è vero. Allora... saremo ad Atreju molto presto”, chiude scherzando.

Nrl corso della puntata Fiorello ha parlato anche degli arresti avvenuti ieri a Bruxelles: "Qualcosa si muove al Parlamento europeo. Dai tempi del Qatargate non succedeva nulla, poi arriviamo noi italiani: presunta 'frode sui fondi Ue'. È roba del 2021, quando non si sapeva niente… Mogherini, Sannino, Zingaretti… si parla di 990mila euro. Ma dico io, siamo al supermercato? Fate cifra tonda: un milione! Sono stati interrogati ma non arrestati, perché ‘non c’è pericolo di fuga’… Io, per sicurezza, andrei in Russia: un posto tranquillissimo!".

La puntata si chiude con la notizia di Fiorella Mannoia, che ha annunciato il suo nuovo tour dedicato a Fossati e De André. Fiorello intona “La musica che gira intorno” proprio mentre arriva la telefonata della cantante: “Sono trent’anni da Anime Salve, è un’occasione meravigliosa. Le radio non mi passano, ma non è una polemica: è una scelta editoriale. E comunque… io sono in Brasile, davanti al mare! Qui sono le 10:30, sono in vacanza! Sarà difficile tornare abbronzata, ma ci provo”.

A chiudere, una delle notizie più surreali della giornata: “Turista di ritorno dalla Thailandia fermato a Palermo: aveva una testa di coccodrillo in valigia, di una specie in via d’estinzione. Si chiamava… Carmelo Lacoste”.