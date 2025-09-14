"Vaffa" e insulti. L'odio contro Zangrillo alla festa del Pd

Si professano inclusivi, aperti al dialogo e, soprattutto democratici. Ma in più di un'occasione a sinistra hanno dimostrato l'esatto contrario, com'è accaduto al ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo alla festa del Partito democratico a Torino. È stato lo stesso ministro a denunciarlo tramite una nota ufficiale, spiegando di aver scelto di parteciparvi " perché credo che il dialogo e il confronto siano le basi della nostra democrazia ". Ascoltare e discutere, ha spiegato, " è il modo migliore per rafforzare la buona politica. Purtroppo, durante l'evento, sono stato insultato. È grave che un partito che si definisce democratico usi linguaggi violenti e ostili verso chi ha opinioni diverse ".

Gli animi si sono riscaldati quando il ministro ha affrontato il tema della sicurezza a Torino, soffermandosi sulla situazione di Corso Giulio Cesare, dove ha detto di avere " vietato alla figlia di andare ", e ha sostenuto che " l'unica cosa che ha fatto il sindaco per le periferie è stato legalizzare Askatasuna ". Dai presenti sono partiti fischi e insulti nei confronti del ministro e un contestatore che gli chiedeva di CasaPound il ministro ha detto " stia tranquillo che penseremo anche a quell o". Uno dei presenti, di età avanzata, ha gridato al ministro " siete sempre quelli dell'olio di ricino ". Una situazione che non è passata inosservata al ministro: " Fischi, insulti e toni duri non hanno nulla a che fare con il confronto civile. Solo pochi giorni fa in Aula la senatrice del M5S Maiorino ha definito il ministro Tajani 'influencer prezzolato', e in America il giovane Kirk è stato ucciso per aver espresso le proprie idee ". Di fronte a questo clima avvelenato, è il ragionamento di Zangrillo, " il rispetto e il dialogo sono principi indiscutibili della nostra convivenza civile. Abbassiamo i toni. Rispettiamo le idee altrui. Facciamo politica con responsabilità ".

Il ministro ha ricevuto la solidarietà del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e del presidente dei deputati azzurri Paolo Barelli, che in una nota congiunta si dispiacciono di dover prendere atto " del fatto che un'occasione di confronto politico tra avversari scada in offese, aggressioni verbali e atteggiamenti intolleranti da parte di una platea del PD nei confronti di chi ricopre un ruolo istituzionale, proprio quando Antonio Tajani lascia un appello a tutte le forze politiche ad abbassare i toni dopo l'aggressione verbale da lui subita in Parlamento ad opera del M5S ".

a differenza di quanto accaduto in occasione della pubblicazione dei volantini dei giovani del PD di Viterbo che scrivevano 'Tajani ci fai schifo!' stavolta il vertice del Partito Democratico abbia l'eleganza e il buonsenso di prendere le distanze da questi comportamenti irrispettosi

Ci auguriamo, è la loro conclusione, che "".