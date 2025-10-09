Flotilla, ora il consigliere del Pd fa gli incontri nelle scuole. Lega: "Serve un contraddittorio"

Tutti gli italiani che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla sono tornati a casa: a essere rimasti in Israele in stato di fermo sono solo una minoranza di attivisti sui cui gravano ulteriori accuse. Nonostante questo, la flotilla continua a essere usata per le piazze ma anche per la politica, come dimostra l'incontro che il consigliere regionale del Partito democratico Paolo Romano terrà presso l'auditorium del Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto" di Milano. Nella nota si legge che il consigliere dell'opposizione parlerà della sua esperienza a bordo con la Flotilla, che ha polarizzato anche la politica.

Per questo motivo il rischio è che un incontro che si svolgerà all'interno di una scuola, benché in orario extracurriculare, possa in qualche modo assumere una deriva politica, che sarebbe quanto meno inopportuna Paolo Romano, classe 1984, è stato per altro in corteo la scorsa sera. E mentre in Egitto si lavorava duramente per raggiungere un accordo, che poi si è chiuso, secondo lui il corteo era attivamente in piazza per Gaza " dove continua il genocidio nonostante il chiacchiericcio su una pace che non sta arrivando, dove continuano a morire bambini innocenti, medici, infermieri, giornalisti con bombe sganciate da Israele che sono anche frutto della complicità italiana e di un governo che continua a mandare armi ". Dichiarazioni fuori tempo visti gli sviluppi e secondo Romano " fermare il genocidio a Gaza è l'obiettivo di tutti noi " ma chissà qual era quello degli emissari in Egitto che l'accordo per la pace l'hanno davvero raggiunto.