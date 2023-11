Staffetta in Forza Italia: Gasparri nuovo capogruppo e Ronzulli alla vicepresidenza del Senato

Staffetta in corso nel gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, dove Maurizio Gasparri diventerà capogruppo degli azzurri al posto di Licia Ronzulli che otterrà la vicepresidenza dell'Assemblea di palazzo Madama. La decisione è arrivata nel corso della riunione che si è tenuta stasera al Senato, con presenti parlamentari azzurri e il segretario di Forza Italia, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nella nota diramata subito dopo l'incontro, viene data comunicazione che " la senatrice Licia Ronzulli ha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Gruppo parlamentare " e che Maurizio Gasparri " è stato eletto presidente del gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi Presidente-Ppe ". Per insediarsi nella nuova carica di capogruppo, il senatore ha contestualmente rimesso il suo incarico da vicepresidente all'ufficio di presidenza del Senato. In quella stessa riunione, prosegue la nota, Antonio Tajani, " ha designato Ronzulli come candidata alla vicepresidenza del Senato " e il " gruppo ha approvato all'unanimità la proposta per acclamazione ".

In una nota successiva, il segretario di Forza Italia ha diramato una nota personale: " Ringrazio Licia Ronzulli per il lavoro svolto alla guida dei senatori di FI. Maurizio Gasparri, che ha annunciato le dimissioni da vicepresidente del Senato, è stato eletto nuovo capogruppo a Palazzo Madama. Licia Ronzulli sarà la candidata alla vicepresidenza del Senato ". L'ipotesi di un avvicendamento ai vertici di Forza Italia al Senato era nell'aria già da giorni e secondo alcune fonti era utile per imprimere un cambio di velocità e per rafforzare il ruolo del capogruppo, in vista del congresso del partito previsto a febbraio.

Al congresso verrà discussa la leadership di Antonio Tajani, che dopo la morte di Silvio Berlusconi ha assunto automaticamente il controllo del partito pur senza ricoprirne il ruolo di presidente. La riunione di oggi a Palazzo Madama è stata convocata da Ronzulli, che ha rassegnato le sue dimissioni.