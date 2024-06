Forzata e danneggiata la porta della sede FdI a Battipaglia. Foti: “Non ci mettono paura”

Ascolta ora 00:00 00:00

Ennesimo raid contro una sede di Fratelli d’Italia. Stavolta a essere presa di mira è quella di Battipaglia, in provincia di Salerno. A denunciare i fatti è stata l'onorevole Salernitana, Imma Vietri. L’onorevole Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, è intervenuto sulla vicenda: " Condanno con fermezza il raid vandalico avvenuto al circolo di Fratelli d'Italia di Battipaglia. Questo atto di teppismo è solo l'ultimo di numerosi episodi intimidatori contro le sedi del nostro partito. Chi pensa di metterci timore o di poter con queste azioni rallentare il lavoro del governo Meloni si sbaglia di grosso ", ha dichiarato l'onorevole.

Da quando Fratelli d'Italia è salito al governo, gli episodi come questo si sono moltiplicati e si sono registrati in quasi tutte le sedi sparse per il Paese. Da nord a sud, sembra essere diventata una pratica comune quella di attaccare le sedi di FdI. La maggior parte delle volte sono state fatte scritte ingiuriose su vetrate, serrante e pareti. Altre si sono registrati principi di incendio che, fortunatamente, non hanno mai arrecato gravi danni strutturali. Ma tutto questo è l' emblema di un clima di forte tensione nel Paese, alimentato dai gruppi estremisti che, sempre più spesso, cercano di far fuoco alle polveri per scatenare forti reazioni. " Continueremo con determinazione e coerenza il percorso intrapreso nei 20 mesi di governo, sicuri delle nostre scelte e forti del mandato conferitoci dagli italiani ", ha aggiunto Tommaso Foti.

Questa volta, nell'assalto a Battipaglia, è stata forzata e danneggiata la porta d'ingresso della sede e nella serratura è stata versata della colla.

Si tratta di un vile gesto - non il primo nella nostra nazione contro una sezione locale di FdI - che testimonia ancora una volta un clima di intolleranza verso la nostra comunità, ma dal quale sicuramente dirigenti e militanti battipagliesi non si faranno intimidire

i responsabili vengano al più presto individuati dalle forze dell'ordine e puniti

", ha dichiarato Vietri, auspicando che "". A causa dell'atto vandalico, è stato interrotto il direttivo locale di Fratelli dìItalia.